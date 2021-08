Geflüchtete in Brandenburg - Afghanische Familien im Oderbruch sorgen sich um ihr Land

Bild: rbb/Felicitas Montag

25.08.21 | 15:51 Uhr

Schon seit Jahren flüchten Menschen aus Afghanistan aus Angst vor den Taliban und kommen auch nach Brandenburg. Familie Gulami lebt seit zwei Jahren im Oderbruch und blickt besorgt auf ihr Land. Von Felicitas Montag

2016 flüchtet Dawoot Gulami mit seiner Familie aus seiner Heimatstadt Kabul nach Griechenland. In Afghanistan hatte er für die US-amerikanische Armee gearbeitet. "Dann war es nicht mehr sicher für meine Familie", sagt Gulami. Denn durch seinen Job steht er auf der schwarzen Liste der Taliban. Seit zwei Jahren lebt der 33-Jährige jetzt im Oderbruch. Zunächst kam er in einer Gemeinschaftsunterkunft in Letschin/Voßberg (Märkisch-Oderland) unter, die vom Arbeiter-Samariter Bund betrieben wird.

Im Wohnheim des Arbeiter-Samariter-Bundes in Letschin hat Familie Gulami zuerst gewohnt. | Bild: rbb/Felicitas Montag

"So fängt es langsam an, das Leben in Deutschland"

Hier leben derzeit 61 Asylsuchende verschiedener Nationalitäten. Wer hier neu ankommt, wird erstmal mit den lokalen Einrichtungen und Abläufen vertraut gemacht, erklärt Einrichtungsleiter Marian Klaus. "Relativ schnell finden die Familien Anschluss innerhalb des Hauses", sagt er. Oft fänden sich Familien, die dieselbe Sprache sprechen. "Wir fangen dann an, die Kinder im Kitaalter in der Kita anzumelden, die Schulkinder in der Schule, die Eltern besuchen die Sprachkurse", zählt Klaus die ersten Schritte der Integration auf. "So fängt es ganz langsam an, das Leben hier in Deutschland."

Dawood Gulami wohnt inzwischen mit seiner Frau und zwei Kindern in einer Wohnung im 800 Seelen-Ort Golzow (Märkisch-Oderland). Mit anderen Afghanen trifft er sich einmal die Woche zum Fußballspielen in Frankfurt (Oder). Er fühlt sich wohl in Deutschland, weiß die vielen Möglichkeiten und den Frieden zu schätzen. Die Ereignisse in Afghanistan stimmen ihn traurig, besonders sorgt er sich um seine Eltern. "Meine Mutter, sie kann nicht rausgehen, sie hat keine Lust, sie hat auch Angst, es ist für uns ganz schlimm", sagt der Familienvater mit den kurzen, schwarzen Haaren.

Für die Rettung bleibt nicht mehr viel Zeit