Machübernahme der Taliban - Wie Polen die Entwicklung in Afghanistan bewertet

dpa/K. Zatycki Audio: Antenne Brandenburg | 17.08.2021 | Magdalena Dercz | Bild: dpa/K. Zatycki

17.08.21 | 16:30 Uhr

Nach der Machtübernahme der Taliban wird auch in Polen über die NATO-Mission in Afghanistan diskutiert. Die polnische Regierung will 45 Afghanen und ihren Familien humanitäre Visa ausstellen. Ein Flugzeug soll in die Krisenregion geschickt werden. Von Magdalena Dercz



20 Jahre waren polnische Truppen in Afghanistan stationiert. 43 Soldaten sind während des Einsatzes ums Leben gekommen, mehrere Hundert wurden verletzt. Es war eine der längsten und schwierigsten Missionen der polnischen Armee. "Wir vergessen unsere Verbündeten nicht, insbesondere diejenigen, die am meisten Hilfe brauchen", twitterte Premierminister Mateusz Morawiecki am Sonntag. Er hat angekündigt, 45 Personen, die mit der polnischen EU-Delegation in Kabul zusammengearbeitet haben, und ihren Familienangehörigen humanitäre Visa auszustellen. Außerdem gab Morawiecki auf Twitter bekannt, bald das erste Flugzeug nach Afghanistan zu schicken, um Menschen zu evakuieren, die Hilfe benötigen. Polen hat seit 2014 keine Botschaft mehr in Kabul, arbeitet aber mit den Botschaften Frankreichs, Deutschlands und der USA zusammen, um mögliche Evakuierungen zu koordinieren.



Gründe für das Scheitern der Mission

General Roman Polko, der lange Zeit Chef der Polnischen Behörde für Nationale Sicherheit war, hält bereits den grundsätzlichen Anlass der Mission in Afghanistan für falsch und sieht darin auch einen Grund für ihr Scheitern. "Man hätte sich vielmehr darauf konzentrieren sollen, in dem Land eine Alternative aufzubauen, den Analphabetismus zu bekämpfen, Arbeitsplätze zu schaffen. Man hätte eine Struktur schaffen sollen, anstatt militärische Gefechte zu führen, aus denen wir zwar siegreich hervorgegangen sind. Aber den Frieden durch Kämpfe zu bauen gelingt eben nicht." Zudem seien in Afghanistan die Führungsaufgaben oft an Menschen übergeben worden, die weder das Ansehen der lokalen Bevölkerung genossen, noch selber daran interessiert waren, demokratische Strukturen aufzubauen. "Räuberhauptmänner" nennt sie General Polko, der selber in Afghanistan einige Militäreinsätze begleitet hat.

Demokratie nach westlichem Vorbild nicht schnell umsetzbar

Inwieweit wäre es in einem Land wie Afghanistan überhaupt möglich gewesen, stabile Grundlagen für ein demokratisches Gemeinwesen zu schaffen? Professor Hubert Krolikowski, Vorsitzender der polnischen Stiftung "Bildung für Sicherheit" sieht dieses Ziel weit entfernt: "Eine Übertragung des demokratischen Lebensstils und Werte der westlichen Welt wie beispielsweise Gleichberechtigung lässt sich nicht schnell umsetzen. Es ist ein langwieriger Prozess. In Europa haben wir Jahrhunderte dafür gebraucht, und hier erwarten wir, dass es in einigen Jahren gelingt." Zudem sei jede Mission zum Scheitern verurteilt, wenn nicht genügend Einheimische die Bestrebungen der NATO-Militär unterstützen, sagt Oberst Artur Golawski. Er hat als Journalist mit vielen Kollegen und polnischen Veteranen aus Afghanistan gesprochen und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass die Afghanen selber keinen besseren Staat wollten, "also so wie wir ihn verstehen." Zugleich betont Golawski: "Es war zum großen Teil ein Gerede der Einheimischen, sie würden Fortschritt wünschen und Gleichberechtigung. Aber nein, in Wirklichkeit haben sie darum an unserer Seite nicht gekämpft. Die Bilanz der Mission aus meiner Sicht: schade um die Gefallenen und die Verletzen."

