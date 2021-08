Interview | Umweltökonom über den IPCC-Klimabericht - „Für den Klimaschutz brauchen wir eine starke Außenpolitik“

25.08.21 | 15:53 Uhr

In einem aktuellen Bericht warnt der Weltklimarat IPCC vor drastischen Folgen der Erderwärmung. Mitgearbeitet hat der Frankfurter Wissenschaftler Reimund Schwarze. Er sieht die Lösung der Krise vor allem in einer weltweite Allianz gegen die Klimaschutz-Verweigerer.

rbb|24: Was war Ihr erster Gedanke, als Sie den Bericht des IPCC gelesen haben? Reimund Schwarze: Es ist der Bericht zu den naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. Für Insider hat er nicht viel Neues signalisiert. Die Effekte sind seit langem klar, aber bemerkenswert ist der eher optimistische Grundton, den ich daraus gelesen habe. Insoweit, dass nicht nur unsere Wirksamkeit gegen den Klimawandel größer wird, sondern zugleich die Wirksamkeit des Klimaschutzes. Das heißt, wenn wir heute schnell handeln, spüren unsere Kinder diese Effekte.

UFZ/S. Wiedling Prof. Dr. Reimund Schwarze ist Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Er lehrt insbesondere im Bereich Internationale Umweltökonomie. Seit Jahren nimmt er als Beobachter an den UN-Klimagipfeln teil und wirkt als Gutachter bei den Klimaberichten des IPCC mit.

Woran machen Sie diesen optimistischen Grundton fest? Sehr wichtig für die Verhandlungen ist, dass das CO 2 -Budget, das der Welt als Ganzes zur Verfügung steht, etwas größer geworden ist. 400 Gigatonnen, um es konkret zu benennen. Wie rasch das in den letzten 20 Jahren geschmolzen ist, zeigt aber, dass diese kleine Entwarnung nicht viel Entschärfung bringt. Auch am westantarktischen Eisschild sehe ich eine optimistische Variante. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gerade schmilzt, ist kleiner als im letzten Bericht. Der optimistische Grundton entschärft aber die Lage in keiner Hinsicht, sondern nimmt vielleicht die Panik.

Muss es diesen optimistischen Grundton geben, weil sonst in Panik alle sagen: "Jetzt ist alles egal"? Ich denke, es sollte Wissenschaftler nicht leiten, wie die Nachricht auf die Menschen wirkt. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Trotzdem denke ich, dass die Übersetzung von Wahrheiten in einen optimistischen Grundton der Möglichkeiten des Tuns neu und wichtig ist. Ich finde, das ist ein Meilenstein im IPCC. Die letzten Berichte haben mehr Panik erzeugt als Hoffnung gegeben. Wir müssen sicher noch die Folgeberichte im Februar und März nächsten Jahres zum Thema des Handelns abwarten. Ich kann nicht deutlich genug machen, wie wichtig gerade diese Dimension des Handelns für die internationalen Verhandlungen ist. Alle warten auf den IPCC-Bericht im nächsten Frühjahr und es ist bedauerlich, dass hier coronabedingt Verzögerungen entstanden sind. Hoffentlich führen diese nicht zu einer Störung der anstehenden Verhandlungen in Glasgow im November.

Wenn Sie sagen, wir müssten am besten gleich handeln: Was müssen wir aus Ihrer Sicht sofort tun? Zuallererst müssten wir die Länder, die nicht mit am Strick ziehen, dazu bekommen, mitzuziehen. Wir brauchen internationale Verträge und sogar Strafsanktionen gegen Länder, die sich nicht an diesem Pakt beteiligen. Dazu hat der Green Deal der EU Maßnahmen vorgesehen, die auch äußerst kontrovers diskutiert werden. Hier muss noch Überzeugungsarbeit bei vielen Beteiligten geleistet werden. Aber diese Maßnahme ist scharf wie ein Messer nur scharf sein kann. Wenn sich eine große Gruppe, ein starker Club von klimabefürwortenden Staaten zusammentut, und denen, die nicht mitmachen, mit Sanktionsmaßnahmen droht, zum Beispiel Strafzöllen im Handel, dann kann es gelingen, die weltweite Leistung [an CO 2 -Einsparung, Anmerk.d. Red.] zu erzeugen, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass Maßnahmen in Deutschland in Bezug auf das Klimaschutzgesetz noch nötig sind. Wir haben auch schon unter der jetzigen Regierung mit den Vorgaben bis 2045 das bei Weitem übertroffen, was wir zuvor hatten und was die EU als Ganzes zu bieten hat. Jetzt müssten es vor allem außenpolitische Initiativen sein und wir brauchen einen starken Außenminister in dieser Frage. Vielleicht sogar einen Sonderbeauftragten wie in den USA, der die außenpolitischen Fragen des Klimaschutzes nach vorne bringt.

Welches Land muss mit Strafzöllen belangt werden, weil es beim Klimaschutz nicht mitmacht? Es gibt offensichtliche Gegner wie Australien, die sich penetrant wehren, aus der Kohle auszusteigen. Aber wichtiger sind die weniger offensichtlichen Gegner. Das sind die, die etwas versprechen, es aber nicht einhalten. Dazu zähle ich Brasilien. Es ist unglaublich, dass man dort das Versprechen bekommt, die Regenwald-Rodung sei gestoppt, während sie das höchste Niveau seit über 20 Jahren erreicht hat. Insofern brauchen wir ein sehr sorgfältiges Monitoring bei den Zusagen und es gibt einige Länder, die sich auch wirklich als Gegner oder Klimaleugner-Länder geoutet haben.

Welche Länder zählen Sie noch dazu? Es sind sicher einige Schwellenländer, die wir nicht im Blick haben. Auch Indien ist überwiegend: viel versprechen, wenig handeln. Und von China, dem Haupt-Emittenten, gibt es ein sehr unscharfes Bild. Der Präsident verspricht, dass schon 2030 die Spitze des CO 2 -Ausstoßes erreicht ist. Zugleich bauen die Regionen dort die Kohleenergie mit neuen Kraftwerken aus. Da gibt es ein unklares Bild, das nur dadurch gelöst werden kann, indem sie sich stärker internationaler Beobachtung unterwerfen. Und hier zieht sogar Präsident Xi Jinping sich gerade wieder zurück. Ich befürchte, ohne China wird es nicht gehen. Da muss man sicher mit sanfteren Mitteln arbeiten, da helfen Handelssanktionen nicht. Würde man es aber schaffen, dass sie mitmachen, wie es sich letztes Jahr angedeutet hat, dann reicht die Koalition, um alle Länder wie Indien oder Australien ins Boot zu zwingen.

Nochmal zu dem Punkt, dass Sie sagen, eigentlich müssen wir gar nicht mehr so viel machen. Das klingt im aktuellen Wahlkampf ganz anders... Ist das blinder Aktionismus? Wie beurteilen Sie das? Nein, es ist das Richtige hinsichtlich der hohen Zielvorgaben, die man sich kurz vor Ende der Legislatur gegeben hat. Die sind ambitioniert und im internationalen Vergleich aus meiner Sicht völlig ausreichend. Aber sie waren durch keine Maßnahme hinterlegt. Wir sehen, dass das Ausbautempo bei den erneuerbaren Energien bei Weitem nicht ausreicht. Oder zum Thema Gas: eine kleine Verbesserung in unserem CO 2 -Budget können wir nur erreichen, wenn wir eine sehr konsequente Methan-Strategie haben - also ein Treibhausgas bekämpfen, das hauptsächlich bei der Gewinnung von Erdgas entsteht. Es hilft nichts, sich ambitionierte Ziele zu geben, die nicht durch Maßnahmen hinterlegt sind. Der Handlungsbericht, an dem ich in gewisser Weise als Gutachter beteiligt bin, wird nicht davon sprechen, dass wir nicht genügend Ziele haben, sondern dass wir ein Vollzugsdefizit haben. An der Stelle muss die Bundesregierung anfangen.

Es gibt Menschen, vor allem in konservativen Kreisen, die behaupten, den Klimawandel gab es schon immer, Deutschland emittiere eh nur zwei Prozent der CO2-Emissionen weltweit. Was sagen Sie denen? Denen sage ich seit 20 Jahren, dass der menschgemachte Klimawandel unter den Wissenschaftlern unzweifelhaft ist. Die Vorhersagen werden immer besser. Früher, als ich jung war, hat man mit 300x300-Kilometer-Temperaturzonen gerechnet. Das heißt, in Deutschland hatten wir vier Temperaturzonen. Jetzt können wir das mit der wissenschaftlichen Technik auf 10x10-Kilometer berechnen. Der Fortschritt in der Wissenschaft hat immer wieder bestätigt, was schon die stumpfe Wissenschaft der 1990er Jahre gesagt hat: Der Mensch ist in großem Maße verantwortlich für das, was wir hier sehen. Der Mensch heißt allerdings der Mensch als Menschheit und insofern kann ich der zweiten These nicht widersprechen. In der Tat, Deutschland ist nicht für mehr als zwei Prozent der Emissionen verantwortlich. Irgendwann werden wir in den Vorreiter-Ländern einen vernachlässigbaren Bereich nationaler Emissionen haben. Das heißt, die große Aufgabe ist, die Welt als Ganzes in einen Zug zu zwingen. Ich habe die Maßnahmen dazu schon angedeutet. Wenn wir - im Club der Willigen - zu schärferen Schwertern greifen, als wir es bisher getan haben, erwarte ich dort deutliche Veränderungen. Das Interview führte Stefan Kunze für Antenne Brandenburg. Es handelt sich um eine gekürzte und leicht redigierte Fassung. Sendung: Antenne Brandenburg, 25.08.2021, 14:10 Uhr