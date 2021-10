Die Macher des Zollbrücker Theaters am Rand in Märkisch-Oderland wollen eigenen Angaben zufolge das Angebot annehmen, wie sie dem rbb mitteilten. Während Rühmann die Auszeichnung später noch erhalten soll, wurde die Ehrung für Morgenstern vom Bundespräsidialamt komplett abgesagt.

"Wer jedoch seine Zugehörigkeit zu einer Bewegung erklärt, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und Postings von Antisemiten verbreitet, kann nicht mit dem höchsten deutschen Orden ausgezeichnet werden", betonte sie weiter und verwies unter anderem auf Morgensterns Webseite [thomasmorgenstern.de] . Hier hat er in einer "Persönlichen Erklärung" mitgeteilt, dass das höchste Gut Freiheit sei. "Ich schließe mich den neuen 'Querdenkern' sowie den kritischen Ärzten, Wissenschaftlern, PolitikerInnen des Landes an", heißt es darin.

Thomas Rühmann hat in einem Brief an Steinmeier die Entscheidung kritisiert. "Die Nichtauszeichnung steht für mich in keiner Relation zum grundsätzlichen Erfolg. Ich weiß, dass Tobias Morgenstern keine Gewalt will", heißt es in dem Schreiben. Der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD) sagte dem rbb unlängst, dass er es "schlimm findet, wenn wir solche Positionen nicht demokratisch ertragen können. Ich bin der Meinung, wir müssen miteinander respektvoll umgehen und ich bin auch der Meinung, dass Demokratie Meinungsvielfalt ertragen muss".

Wann der Gesprächstermin zwischen Steinmeier und den Zollbrücker Künstlern in Berlin stattfinden soll, stehe laut Präsidalamt noch nicht fest.

