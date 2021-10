Gernot Schmidt bleibt Landrat von Märkisch-Oderland. Der SPD-Politiker setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen seinen Herausforderer Rico Obenauf (BVB/Freie Wähler) durch. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis [landkreismol.de] vereinigte Schmidt auf seine Person 53,8 Prozent der Stimmen. Obenauf blieb mit 46,2 Prozent knapp dahinter.

Kurz nach 19:30 Uhr - nach der Auszählung von 249 von 261 Wahlgebieten - übersprang Amtsinhaber Schmidt dann das notwendige Quorum von 15 Prozent, so dass dann wahrscheinlicher wurde, dass es am Sonntag doch einen Wahlsieger geben kann, der sich dann mit absoluter Mehrheit durchsetzen würde. Schmidt konnte zu diesem Zeitpunkt 27.512 Stimmen für sich auf der Habenseite verbuchen. Herausforderer Obenauf kam in diesem Augenblick auf 24.848 Stimmen. Ein wenig später übersprang auch er das notwendige Quorum.

Nach der Auszählung von 237 der 261 Wahlgebiete lag Schmidt mit 23.697 noch 1.330 Stimmen unterhalb des für einen Wahlsieg erforderlichen Quorums, dass vom Kreiswahlleiter mit 25.027 Stimmen angegeben wurde. Obenauf hatte zum selben Zeitpunkt 21.190, 3.837 Stimmen unterhalb dieser wichtigen Grenze. In diesem Fall hätte es keinen Sieger gegeben. Der Kreistag von Märkisch-Oderland wäre dann in der Pflicht gewesen, einen neuen Verwaltungschef zu bestimmen.

Zuvor lieferten sich Schmidt und Obenauf ein packendes Duell, bei dem Amtsinhaber Schmidt sich nie weit absetzen konnte. Auch wegen der niedrigen Wahlbeteiligung von 36,5 Prozent, bei der auch ein großer Teil der Wählerinnen und Wähler per Brief abstimmte, blieb lange unklar, ob einer der beiden Kandidaten das notwendige Quorum von 15 Prozent der Stimmen der Wahlberechtigten in Märkisch-Oderland übertreffen würde.

Kreiswahlleiter Michael Ohle erklärte rbb|24, dass die Entwicklung des Spannungsbogens am Wahlsonntag auch etwas mit der hohen Briefwahlbeteiligung in Märkisch-Oderland zu tun hatte. Rund 20 Prozent - also um die 36.000 Wählerinnen und Wähler - hatten ihre Stimmen per Brief abgegeben. Da diese aber immer erst später ausgezählt würden, kam es bei niedriger Wahlbeteiligung zu dieser Entwicklung, dass das notwendige Quorum erst spät übertroffen wurde.

Dass es am Sonntag für Schmidt so eng werden würde, damit hatte der 59-jährige SPD-Politiker wohl nicht gerechnet. Am 26. September, dem Tag der Bundestagswahl - als in Märkisch-Oderland im ersten Wahlgang um den Landratsposten abgestimmt wurde, erzielte Schmidt 42,8 Prozent und damit rund 52.000 Stimmen. Rechtsanwalt Obenauf konnte im Vergleich zum ersten Wahlgang mächtig Boden gut machen. Am 26. September fielen auf den Zweitplatzierten 23,1 Prozent der Stimmen. An diesem Sonntag gelang es dem 42-Jährigen aus Neuenhagen sein Wahlergebnis zu verdoppeln.

Der 59-jährige Gernot Schmidt ist für weitere acht Jahre in seinem Amt bestätigt. "Mein Alter war im Wahlkampf Thema. Ich will als Politiker aber nicht jammern. Ich werde eben mit 67 in Rente gehen", sagte Schmidt rbb|24. Er freue sich auf seine dritte Amtszeit.

Der unterlegene Rico Obenauf sei ob des Stichwahlergebnisses nicht traurig: "Ich habe mein Wahlergebnis von vor drei Wochen verdoppelt. Damit ist BVB/Freie Wähler ein Achtungszeichen gelungen. Dass Gernot Schmidt und ich das Quorum geschafft haben, zeigt, wie eng der Wahlausgang war", so Rechtsanwalt Obenauf weiter.

