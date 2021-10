Seit Dienstag gelten in Polen neue Vorschriften zum illegalen Grenzübertritt. Laut Menschenrechtsorganisationen würden damit Pushbacks legalisiert. An der polnisch-belarussischen Grenze werden verstärkt polnische Soldaten eingesetzt.

Außerdem hält die polnische Regierung an ihrem Plan fest, eine 400 Kilometer lange Barriere an der Außengrenze der EU zu Belarus zu errichten. Der Bau soll etwa 350 Millionen Euro kosten. Ähnliche Pläne gibt es auch in Litauen.

Polen hat neue Vorschriften zum unerlaubtem Grenzübertritt erlassen - seit Dienstag sind sie in Kraft. Diese sehen vor, dass jeder Geflüchtete, der unmittelbar nach einer illegalen Einreise festgehalten wird, sofort abgeschoben werden soll. Darüber hinaus bekommen die Migrant:innen auch ein Einreiseverbot in die Länder der Schengen-Zone für weitere sechs Monate bis drei Jahre.

Direkt am Flughafen und mit umfangreicher Verwaltung: Brandenburg und der Bund sind sich einig über das Aufnahmezentrum für Zuwanderer und Geflüchtete am BER. Kritik an der Einrichtung kommt nicht nur aus der Landesopposition.

Angesichts der verstärkten Migration erhöht der polnische Grenzschutz seine Präsenz an der östlichen Außengrenze der EU. Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczyk kündigte am Dienstag an, die Zahl der Soldaten, die an der Grenze zu Belarus den Grenzschutz unterstützen, auf 10.000 zu erhöhen.

Vergangene Woche hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Kaminski angeboten, die gemeinsamen Grenzpatrouillen an der deutsch-polnischen Grenze zu verstärken. Auf diesen Vorschlag ist Kaminski aber bislang nicht eingegangen.



Stattdessen bietet er Seehofer in einen Brief seine Untersützung im Kampf gegen Menschenschmuggel an. Dies würde die Situation an der Grenze verändern, heißt es in dem Schreiben, dass vergangene Woche Donnerstag auf der Seite des polnischen Innenministeriums veröffentlicht wurde.



"Hiermit möchte ich Ihnen das Unterstützungsangebot der polnischen Polizei und aller mir unterstellten Dienste reichen, Verbrecherorganisationen, die Menschen schleusen, zu bekämpfen. Nach unseren Erkenntnissen halten sich viele Organisatoren dieses verbrecherischen Prozederes legal in Deutschland auf", schreibt der polnische Innenminister.