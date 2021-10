Besuch der Erstaufnahme - Geflüchtete aus Belarus: Stübgen appelliert an EU und Außenminister

06.10.21 | 14:18 Uhr

Seit mehreren Wochen suchen vermehrt Geflüchtete den Weg über Polen nach Deutschland. Die Menschen, die aufgegriffen werden, kommen in der Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt unter. Innenminister Stübgen hat das Zeltlager am Mittwoch besucht.



Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat an die Europäische Kommission und die Außenminister appelliert, angesichts der aus Belarus über Polen und Litauen nach Deutschland kommenden Geflüchteten aus Belarus tätig zu werden. "Wir können in Eisenhüttenstadt nur die Symptome heilen, die Ursache sitzt in Minsk", sagte Stübgen am Mittwoch bei einem Besuch in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree).



Stübgen: "Niederträchtig und menschenverachtend"

Im August waren knapp 400 Menschen aus Belarus über die brandenburgisch-polnische Grenze gekommen. Im September waren es sechsmal so viele. Der Urheber für die Situation sitze in Minsk, sagte Stübgen. Dort sei es völlig egal, welchen Gefahren die Menschen meist aus Irak, Iran und Syrien ausgesetzt seien. Dem rbb sagte der Innenminister: "Er ködert sie mit leeren Versprechen, fliegt sie in Charter-Flugzeugen in sein Land und treibt sie dann ins Niemannsland zwischen Europas Außengrenze und Polen. Dass Menschen auf diesem Weg erfrieren und verhungern, nimmt der Diktator in Minsk billigend in Kauf. Das ist niederträchtig und menschenverachtend."



In der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt wurden zusätzlich zu den regulären 3.500 Unterkünften weitere Kapazitäten in Zelten, Containern und an anderen Standorten geschaffen. Dort können die Flüchtlinge zunächst unterkommen, werden medizinisch und psychologisch betreut oder bei positiven Corona-Test die Quarantäne-Zeit verbringen.

