Bei einer grenzüberschreitenden Demonstration für eine sofortige Aufnahme von Geflüchteten aus dem Nahen Osten ist am Sonntag ein Bündnis mehrerer Gruppen von Frankfurt (Oder) nach Slubice gezogen. Nach Angaben eines rbb-Reporters nahmen rund 200 Menschen an dem Demonstrationszug teil.

Die Bundespolizei sieht sich bei steigenden Flüchtlingszahlen gut vorbereitet. In einer neu eingerichteten Halle in Frankfurt (Oder) können täglich bis zu 400 Menschen überprüft werden. Dort nehmen Beamten Fingerabdrücke oder stellen Herkunft und Fluchtweg fest. Von Uta Schleiermacher

Bundespolizei erfasst Geflüchtete in neuem Zentrum in Frankfurt

Der Europäische Rat wirft dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko vor, in organisierter Form Flüchtlinge aus dem Nahen Osten über die Grenzen von Polen, Litauen und Lettland in die Europäische Union zu schleusen, um auf diese Weise Vergeltung für europäische Sanktionen zu üben.

In den vergangenen Wochen sind an der deutsch-polnischen Grenze zunehmend Menschen angelangt, die aus Krisenregionen im Mittleren Osten geflüchtet und über Belarus und Polen nach Brandenburg gereist sind.

Die Demonstranten, die sich um 11 Uhr am Bahnhof in Frankfurt (Oder) versammelt haben, fordern von der brandenburgischen Regierung und dem Bundesinnenministerium die Aufnahme Geflüchteter in Deutschland sicherzustellen.

Die Landesvorsitzende der Brandenburger Grünen, Julia Schmidt, sagte am Rande der Demonstration, es gehe in der jetzigen Situation nun darum, humanitäre Hilfe zu leisten. "Das muss eine Selbstverständlichkeit in einem humanitären Europa sein. Wir erleben gerade, was passiert, wenn Menschen an der EU-Außengrenze oder an der Binnengrenze zu Polen keine Hilfe erhalten und in den Wäldern festsitzen. Unterversorgt. Frierend. Im regnerischen Herbst und heraufziehenden Winter."

Besonders alarmiert habe sie in den letzten Wochen die Nachricht, dass an der Grenze bewaffnete Rechtsextreme patrouilliert seien und bereit seien, Gewalt gegen Geflüchtete auszuüben.

Gegen die Aufnahme Geflüchteter hatte die Brandenburger AfD in Zusammenarbeit mit dem AfD-Stadtverband Frankfurt (Oder) eine Kundgebung unter der Frankfurter Stadtbrücke veranstaltet. Zu dem Protest hatten sich nach Angaben eines rbb-Reporters vor Ort 20 bis 30 Menschen versammelt, darunter die stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Birgit Bessin und der AfD-Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauck, der vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) als "Extremist" eingestuft worden ist.