Kaum Frauen in der Kommunalpolitik - Im Barnim regieren die Männer

Mi 17.11.21 | 18:49 Uhr

Bild: dpa/Andreas Franke

Der Anteil von Frauen in der Politik ist im Vergleich nach wie vor gering. Im Barnimer Kreistag stellen Männer etwa eine Mehrheit von zwei Dritteln. Abgeordnete sehen die Ursachen unter anderem in alten Rollenbildern.

Mit Angela Merkel hat eine Frau 16 Jahre lang die Geschicke des Landes bestimmt. Man könnte meinen, dass das viele Geschlechtsgenossinnen inspiriert hat, in die Politik einzusteigen. Aber weit gefehlt. Hinzu kommt, dass teilweise auch die Rahmenbedingungen dafür fehlen. Erst am Dienstag ist die Oderländerin Sabine Buder mit ihrem Versuch gescheitert, sich als Kandidatin für den Bundesvorsitz der CDU aufstellen zu lassen. Damit gehen dort wohl erneut nur Männer ins Rennen um den Chef-Posten. Und auch die Kommunalpolitik im Barnim zeigt, dass Frauen dort deutlich unterrepräsentiert sind.

Fellner: Kein Wille zur Macht

Wer genau hinguckt, könnte am Rathaus in Eberswalde (Barnim) Indizien für einen gewissen Männlichkeits-Kult entdecken. Männliche Gesichter aus Stein blicken von den Häuserwänden in die Innenstadt. Kein Wunder, dass in den vergangenen 50 Jahren dort nur Herren der Schöpfung als Bürgermeister eingezogen sind.

Anne Fellner übernimmt Bürgermeisteramt von Friedhelm Boginski

Es scheint Tradition: Männer regieren, Frauen sitzen daneben. Davon erzählt auch das Gemälde im ehrwürdigen Bürgermeisterzimmer. Zurzeit ist dieser Chefsessel herrenlos. Eigentlich müsste hier eine Frau sitzen, denn Anne Fellner führt kommissarisch die Amtsgeschäfte, übernimmt also die Rolle der Bürgermeisterin. Sie macht die Arbeit, aber den offiziellen Chefposten will sie nicht. "Mir war immer klar, Bürgermeister müssen auch in der Lage sein auch hart und machtbewusst Dinge durchzusetzen und Macht um der Macht willen zu erhalten. Das ist mir innerlich zutiefst fremd. So möchte ich nicht sein", sagt sie.

Politik mit wenig Vielfalt

Damit bleibt es dabei: Sämtliche hauptamtliche Bürgermeister und Amtsdirektoren im Barnim sind Männer. Sechs Bundestagsabgeordnete kommen von dort. Darunter ist aber keine einzige Frau. Und von 57 Kreistagsabgeordneten sind 40 Männer. Dieser Zustand mache Politik ärmer, glaubt die SPD-Kreistagsabgeordnete Annett Klingsporn. "Politik ist dann gut, wenn sehr viele unterschiedliche Blickwinkel auf die Gesellschaft Eingang finden in politische Entscheidungen. Und es ist natürlich schon mal so, dass Männer und Frauen unterschiedlich auf die Wirklichkeit schauen."

Erst die Familie, dann die Politik

Eine der wenigen Frauen im Barnimer Kreistag ist Heike Wähner, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Zehn Stunden pro Woche steckt sie in diese ehrenamtliche Arbeit. Das sei für viele andere Frauen nicht möglich. "Frauen leisten immer noch die meiste Care-Arbeit in der Familie. Das heißt, sie bringen abends zum großen Teil die Kinder ins Bett, bereiten die Stullen für die Schule vor und wenn ein Familien-Mitglied zu pflegen ist, tun das meistens auch die Frauen." Zeit für ehrenamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik bleibe da nur wenig, da diese sehr zeitaufwendig sei.

Immerhin hat es doch aber eine Templinerin trotz aller Widrigkeiten mal ganz nach oben geschafft. Wäre das nicht ein Vorbild auch die Frauen im Barnim? Offensichtlich haben 16 Jahre der Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel die gesellschaftliche Wahrnehmung noch nicht genug verändert, glaubt die Kreistagsabgebordnete Annette Klingsporn. "Das Rollenbild für Männer ist ein anderes als das für Frauen. Wenn Frauen sich in der Politik durchsetzen, finden sich da andere Vokabeln in der Beschreibung, als wenn sich Männer durchsetzen. Bei Männern findet man das sexy und bei Frauen findet man das sehr hart."

Wenn sich daran nichts ändert, bleibt vermutlich auch in den nächsten Jahren im Barnim weiblicher Einfluss auf die Politik die Ausnahme. Sendung: Brandenburg aktuell, 17.11.2021, 19:30 Uhr Mit Material von Helge Oelert