Nach 16 Jahren Kanzlerinnenschaft - Templiner blicken vor dem Zapfenstreich mit Stolz auf die Ära Angela Merkel

Do 02.12.21 | 11:39 Uhr

rbb Audio: Antenne Brandenburg | 02.12.2021 | Michel Nowak | Bild: rbb

Die Zeit von Angela Merkel als Kanzlerin neigt sich dem Ende zu. Mit dem Großen Zapfenstreich wird sie aus dem Amt verabschiedet. In ihrer Heimatstadt Templin werden viele Weggefährten der Zeremonie folgen und berichten, wie sie ihre Angela in Erinnerung behalten.

Angela Merkel hat als Kanzlerin 16 Jahre lang an der Spitze der Bundesrepublik gestanden. Noch hat sie das Amt geschäftsführend inne. Doch voraussichtlich in der nächsten Woche wird die Ära Merkel enden. Bereits am Donnerstag wird sie mit einem großen Zapfenstreich, einer militärischen Ehrung, verabschiedet.

Wie sie ihren Ruhestand verbringen will, damit hält sich die Kanzlerin bisher bedeckt. Lesen und sich ausruhen wolle sie. Auch gilt als sicher, dass sie häufiger in ihrer uckermärkischen Heimat unterwegs sein wird. In Templin ist sie zur Schule gegangen und der Stadt in der Uckermark bis heute verbunden.

Kanzlerin kurbelt Tourismus an

Im Amtszimmer des Bürgermeisters hat neben dem Rathaus-Chef auch die Kanzlerin einen festen Platz. Immerhin ist sie seit gut zwei Jahren Ehrenbürgerin ihrer Heimstadt. Und von Merkels Prominenz hat Templin eindeutig profitiert, sagt Bürgermeister Detlef Tabbert (Linke). Besonders deutlich sei das im Tourismus spürbar. "Templin hat im Jahr 450.000 Übernachtungen, und vielleicht ist der eine oder andere auch wegen Angela Merkel hierhergekommen. Man merkt es immer dann, wenn beispielsweise Reisetruppen aus Nordrhein-Westfalen kommen. Die wollen vom Reiseleiter wissen, wo Frau Merkel denn groß geworden ist, wo sie zur Schule gegangen ist, wo sie ihre Kindheit verbracht hat."

Die ehemalige Russisch-Lehrerin der Kanzlerin, Erika Benn

Lehrer loben Schützling in höchsten Tönen

Als Kind zog die spätere Kanzlerin mit ihrer Familie in die Uckermark. Dort ging sie zur Schule und legte ihr Abitur ab. Den weiteren Weg und Weggefährten verfolgen die Templiner - etwas Merkels ehemaligen Lehrer Hans-Ulrich Beeskow - bis heute genau. Die meisten sind stolz auf die Angela aus Templin. Und auch Beeskow zeigt stolz das Bild eines gemeinsamen Treffens inklusive persönlicher Widmung. "Es ist außergewöhnlich gewesen, diesen großen Entwicklungsschritt zu machen", sagt er über die steile Karriere. "Das hat mich doch beeindruckt. So konsequent und zielstrebig wie sie in der Kanzlerschaft war, war sie schon in der Schule in meinem Matheunterricht." Beeinruckt sei Beeskow auch von Merkels Entschiedung gewesen, nicht noch ein weiteres Mal um das Amt zu kandidieren. Auch Merkels ehemalige Russisch-Lehrerin Erika Benn spricht nur in höchsten Tönen von ihrem früheren Schützling. "In meinem Club war sie sehr geachtet. 'An die kommen wir sowieso nicht ran', haben wir alle immer gesagt. An die kommen wir sowieso nicht ran. Fertig. Mir hat sie gutgetan, das muss ich sagen."

"Das ist ein Job, den ein zweiter nicht so hinkriegt"

Viele in der Kleinstadt haben Angela Merkel persönlich getroffen. Ulrike Westphal weiß zu berichten: "Ich kenn' sie von früher noch. Sie hat als Abiturientin im Krankenhaus gearbeitet - in der zwölften Klasse, glaube ich. Da hat sie einen guten Job gemacht." Und auch das Urteil der Menschen zur politischen Linie fällt nach 16 Jahren Kanzlerschaft überwiegend wohlwollend aus. Der Templiner Klaus-Dieter Kleiß ist sich sicher: "Das ist ein Job, den ein zweiter nicht so hinkriegt. Wir werden es abwarten, was die Politik uns jetzt so bringt."

Bürgermeister Tabbert mit Bildern der Kanzlerin in seiner Amtsstube | Bild: Michel Nowak/rbb

Kommt der Angela-Merkel-Platz?

Im Templiner Ortsbild gibt es bis heute nichts, was an die berühmteste Einwohnerin der Stadt erinnert. Das könnte sich in Zukunft ändern, sagt Bürgermeister Tabbert. Er könne sich einen Angela-Merkel-Platz gut vorstellen. "An einen Wallfahrtsort glaube ich weniger. Und ich bin mir sicher, so wie ich Angela Merkel kenne, würde ihr das auch nicht gut gefallen." Tabbert geht davon aus, dass Templin auch nach dem Ende der Kanzlerinnenschaft Merkel weiter vom Ruf der bekannten Stadt-Tochter profitieren wird. "Es ist oft in der Geschichte so, dass Persönlichkeiten, die erfolgreich waren, erst nach einigen Jahren richtig gewürdigt werden und man dann sieht, was für Spuren sie hinterlassen haben."



Schon jetzt hat Angela Merkel ein Wochenend-Grundstück in der Uckermark. Es gilt als durchaus wahrscheinlich, dass die 67-Jährige bald noch deutlich häufiger in ihrer alten Heimat zu sehen ist. Doch erst einmal wird die scheidende Bundeskanzlerin mit militärischen Ehren verabschiedet. Als Musiktitel hat sie sich unter anderem "Für mich sollt's rote Rosen regnen" von Hildegard Knef und "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen gewünscht.