Corona-Pandemie - Landkreise in Ostbrandenburg wollen einrichtungsbezogene Impfplicht umsetzen

Fr 11.02.22 | 17:27 Uhr

dpa/R. Michael Audio: Antenne Brandenburg | 11.02.2022 | Philip Banstorf | Bild: dpa/R. Michael

Das Bundesverfassungsgericht hat Eilanträge gegen die Impfpflicht in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen abgelehnt. In den vergangenen Wochen gab es Kritik auch aus Ostbrandenburg gegen das Gesetz, doch die Landratsämter wollen es umsetzen. Von Juan F. Álvarez Moreno

In den Landkreisen in Ostbrandenburg soll die einrichtungsbezogene Impflicht ab dem 16. März umgesetzt werden. Das bestätigten Verantwortliche aus Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Barnim und der Uckermark dem rbb. Zuvor hatte es in der Region Kritik gegen das Gesetz gegeben. Am Freitagvormittag lehnte das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gegen das Gesetz ab. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Beschäftigte müssen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen

Der Bundestag hatte Mitte Dezember das Gesetz verabschiedet. Bis zum 15. März gilt eine Übergangsfrist, danach müssen Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitswesen einen Genesenen- oder Impfnachweis vorweisen können. Bei ungeimpften Mitarbeitern kann dann ein Betretungsverbot ausgesprochen werden. Der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder (CSU), hatte zu Beginn der Woche angekündigt, die Impfpflicht in seinem Bundesland zunächst nicht umsetzen zu wollen. Aus Ostbrandenburg gab es in den vergangenen Wochen auch Kritik. Der Gesundheitsdezernent aus Märkisch-Oderland, Friedemann Hanke (CDU), wies auf die Hilfsfristen im Rettungsdienst hin. Mit einem "Beschäftigungsverbot" komme man an die Grenzen, sagte er. Der Bürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Die Linke), hatte sich Ende Januar gegen die Impfpflicht im Gesundheitswesen ausgesprochen.

dpa Pflegerin: "Völliges Unverständnis" für Hin und Her bei Impfpflicht Wie geht es weiter mit der Corona-Impfpflicht in der Pflege? Eigentlich sollte sie zum 15. März greifen, nur scheren erste Bundesländer wie Bayern aus. Intensivkrankenschwester und Betriebsrätin am Vivantes Klinikum Berlin-Neukölln Anja Voigt nimmt eine große Politikverdrossenheit im Kollegium wahr. Download (mp3, 7 MB)

Das Gesundheitsamt soll im Einzellfall entscheiden

Doch nun erwarten die Landkreise, dass das Gesetz umgesetzt wird. "Einem Landrat steht nicht zu, ob er ein Gesetz umsetzt oder nicht", sagte der Oder-Spree-Landrat Rolf Lindemann (SPD) dem rbb. Sein Landkreis habe deswegen einen Entscheidungsweg für die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vorgezeichnet. Am Ende solle aber im Einzelfall das Gesundheitsamt entscheiden, so Lindemann. Im Landkreis Oder-Spree liegt die Impfquote demnach bei den Beschäftigten in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen bei etwa 80 Prozent. Ein Ausfall von "20 Prozent der Mitarbeiter ist in einem Pflegeheim oder einem Krankenhaus nicht zu verkraften", warnte Lindemann.

Maurice Weiss Do 10.02.2022 | 08:10 | Der schöne Morgen Kommentar von Markus Feldenkirchen - Aussetzen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht Die einrichtungsbezogene Impfpflicht soll ab dem 15 März gelten. So hat es der Bundestag beschlossen, um besonders vulnerable Gruppen vor dem Coronavirus zu schützen. Kommen wird es so aber voraussichtlich nicht. Denn plötzlich scheint man sich in der Politik nicht mehr so einig zu sein, wie zu der Zeit als das Gesetz beschlossen wurde. Download (mp3, 5 MB)

Zusätzliches Personal für die Umsetzung kaum stemmbar

"Das Gesetz ist in der Praxis umsetzbar", sagte sich am Donnerstag der Gesundheitsdezernent Friedemann Hanke aus Märkisch-Oderland überzeugt. Die Frage sei, ob das auch klug und sinnvoll sei - wichtig sei aber vor allem die Gesundheitsversorgung. Das Land Brandenburg hat laut Friedemann noch keine Leitlinien vorgegeben. "Ich will auch keine haben", sagte Hanke. Das Gesetz sei eindeutig und Entscheidungen vor Ort wolle er treffen. Für die Gesetzumsetzung im Gesundheitsamt wünscht sich Henke allerdings mehr Personal. "Aber das ist kaum stemmbar", sagte er.

Kein Alleingang der Landkreise

"Ich hoffe, dass die allgemeine Impfpflicht kommt, denn man kann nur beides zusammen denken", sagte der Landrat des Landkreises Barnim, Daniel Kurth (SPD), im Gespräch mit dem rbb. Es sei auch wichtig, Einbrüche in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zu vermeiden. 85 Prozent des Personals sei im Barnim geimpft und das Gesetz solle umgesetzt werden, sagte Kurth. Man werde neue Impfangebote machen, auch mit dem neuen Totimpfstoff. Ein Landkreis wie Barnim sollte nicht im Alleingang entscheiden, man sei in Absprache mit dem Land.

dpa Boostern, Hospitalisierung, Testen - Der zweite Winter in der Pandemie Seit zwei Jahren kämpfen Deutschland und die Welt gegen das Coronavirus. Hierzulande wird über eine Impfpflicht, die Kriterien im Fall einer Triage und die Impfung für Kinder diskutiert. Die Politik ringt angesichts der Omikron-Welle um die richtigen Maßnahmen. Wie kommen wir durch den Winter, und wann ist das Ende der Pandemie in Sicht?

"Wir schaffen den aktuellen Aufwand kaum"