Die Zahl der aus der Ukraine flüchtenden Menschen, die in Berlin ankommen, wird absehbar in nächster Zeit nicht sinken. Nun soll das Zelt vor dem Hauptbahnhof in Betrieb gehen. Die Verteilung in andere Bundesländer läuft derweil schleppend an.

In Brandenburg kommen die Flüchtlinge zunächst per Bahn in Frankfurt (Oder) an. Ein Großteil fährt mit dem Zug dann weiter nach Berlin. Das Land stellt sich nach Angaben des Innenministeriums vom Montag auf eine höhere Zahl von ukrainischen Kriegsflüchtlingen ein als bisher angenommen. Bisher war die Zahl von insgesamt 10.000 bis 11.000 Betroffenen geschätzt worden. In der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Brandenburg wurden seit Beginn des Ukraine-Krieges 1.057 Menschen mit Ukraine-Bezug aufgenommen, davon 368 Menschen am Wochenende.



In Frankfurt (Oder) war bereits am Freitagabend der erste Sonderzug aus Polen mit rund 300 Menschen angekommen. Die Geflüchteten wurden auch über das Wochenende von vielen Helfern empfangen, darunter waren junge Krankenschwestern und Dolmetscher, wie Reporter von vor Ort berichteten. Auf dem Bahnsteig wurden Lebensmittel und Kinderspielzeug verteilt. Auch Oberbürgermeister René Wilke und die Kinderbeauftragte der Stadt, Jacqueline Eckardt, waren bei der Ankunft zugegen und halfen. Etliche Ukrainer, die in Brandenburg wohnen, holten ihre Verwandten ab. Vor dem Bahnhof waren Zelte zur medizinischen Versorgung aufgestellt.



"Am Anfang kamen auf jeden angekommenen Menschen gefühlt 50 Helfer, jetzt ist es andersherum", sagte Wilke der Deutschen Presseagentur. Jetzt kämen zwischen 700 und 2.000 Menschen pro Zug an, teilweise in einem schlechten Zustand. Die vielen ehrenamtlichen Helfer könnten die Hilfe auf Dauer nicht leisten. "Wir brauchen hier professionelle Strukturen." Das Land habe deshalb Unterstützung zugesagt, sagte Wilke nach einer Schalte mit dem Innenministerium.