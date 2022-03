Bürgermeisterwahl in Barnimer Kreisstadt - Acht Kandidaten und viele Pläne für Eberswalde

Sa 12.03.22 | 11:12 Uhr

Die Bürgermeisterwahl in Eberswalde findet am Sonntag statt. Acht Personen stehen zur Wahl für das Amt. Es geht um Kultur, Wirtschaftswachstum, Klimaschutz, Ärzte und Zugezogene – mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen.

Am kommenden Sonntag dürfen die Eberswalder wieder ein Kreuzchen machen. Sie werden dann in der Kreisstadt des Barnims einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin für die nächsten acht Jahre wählen. Rund 34.000 Wahlberechtigten dürfen am Sonntag zur Urne gehen. Im vergangenen Jahr wechselte der langjährige Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) in den Bundestag. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) ermittelte Ende Januar wegen des Verdachts der Untreue gegen Boginski. Der FDP-Politiker soll sein Amt als Bürgermeister zu Wahlkampfzwecken missbraucht haben. Acht Kandidaten stehen zur Auswahl – mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen für die Stadt. Der rbb hat mit ihnen über ihre Pläne und ihre Visionen für Eberswalde gesprochen.

Götz Hermann (parteilos, unterstützt von SPD und "Bürger für Eberswalde")

Götz Hermann ist seit 13 Jahren in der Kommunalpolitik tätig. Der 44-jährige Eberswalder ist Geschäftsführer einer Werbeagentur und parteilos. Seine Kandidatur wird von der Wählergruppe "Bürger für Eberswalde" und von der SPD unterstützt. Wird er gewählt, möchte er nach eigenen Angaben in seinen ersten 100 Tagen im Amt die Struktur der Verwaltung bürgerfreundlicher gestalten. Er plant demnach auch eine digitale Bürgerbeteiligung und Unterstützung für Ärzte, die sich in Eberswalde niederlassen wollen. Bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine sei der Leerstand in der Stadt nun sehr hilfreich, glaubt er. Und Dank seiner Erfahrung könne er Krisen bewältigen, sagte er dem rbb.

Kultur sei ein wichtiger Punkt, so Hermann, der ein kreatives Kulturzentrum um die Stadtschleuse schaffen möchte. Die Jugendkultur solle unterstützt werden: "Da haben wir einen großen Nachholbedarf", sagte er. Es gehe aber auch um die "breite der Kultur", also um Angebote für alle. Hermann möchte Start-up-Unternehmen aus Berlin nach Eberswalde locken.

Christian Mehnert (CDU, unterstützt von "Bündnis für Eberswalde")

Der Geschäftsführer der Kreiswerke Barnim, Christian Mehnert, kandidiert mit Unterstützung von dem "Bündnis für Eberswalde". Der Christdemokrat mag die Vielfalt seiner Wahlheimat Eberswalde, sagte er dem rbb. Wegen seiner Erfahrung bei den Kreiswerken möchte er sich für erneuerbare Energien, eine veränderte Mobilität und die Wirtschaft einsetzten, so Mehnert. Er bringe auch gute Kontakte zu den umliegenden Gemeinden und dem Land mit. Laut Mehnert soll die Wirtschaft in den Mittelpunkt rücken, damit gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen. Er sei dankbar für die Leistungen der letzten Jahre, man müsse aber noch vieles weiterentwickeln - auch aufgrund des erwarteten Zuzugs. In seinen ersten 100 Tagen als Bürgermeister würde er erstmal die Mitarbeiter kennenlernen, um gemeinsam Strategien entwickeln zu können, sagte er.



Martin Hoeck (FDP)

Martin Hoeck wird als Nachfolger des ehemaligen Bürgermeisters Friedhelm Boginski gehandelt. Nicht nur, weil er auch in der FDP ist. Der 36-Jährige leitet sogar das Bundestagsbüro des Ex-Bürgermeisters. Als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung engagiert sich Hoeck schon seit vielen Jahren für seine Geburtsstadt. "Eberswalde soll keine Schlafstadt werden", sagte er im rbb-Interview. Um das zu verhindern, wolle er seine internationalen Kontakte nutzen, um mehr Gewerbe und somit Arbeitsplätze in der Stadt zu schaffen. Als erste Amtshandlung möchte er den Bau einer neuen Grundschule voranbringen. Außerdem wolle er die Verwaltung fit für die Zukunft machen, sagte er. Als Vorsitzender mehrerer Vereine sei es ihm wichtig, dass das Ehrenamt in Eberswalde gestärkt und Bürokratie abgebaut wird. Auch den Ärztemangel möchte er angehen: Menschen aus Eberswalde sollten nicht extra nach Berlin fahren müssen, um einen Arzt zu sehen.

Steffi Schneemilch ("die eine", unterstützt von Die Linke und Grüne)

Zur Begründung ihrer Kandidatur sagte die Dozentin für Regionalmanagement an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde, Steffi Schneemilch, dem rbb, sie sei mit den anderen Kandidaten nicht zufrieden gewesen. Deswegen habe sie sich kurzerhand selbst aufstellen lassen. Unterstützt wird die 40-Jährige vom links-grünen Bündnis "die eine". Eberswalde sei ihre "Hood". Sie betont, als Bürgermeisterin müsse man vorausschauend planen und nicht wie eine Feuerwehr den Problemen hinterherlaufen. Ihr große Überschrift lautet: Enkeltauglichkeit. Auch die nächsten Generationen sollen mit den Konsequenzen heutiger Entscheidungen uneingeschränkt leben können. Mit der Förderung von Kleinunternehmen und Geschäften, möchte sie das Gewerbe vielseitiger und risikosicherer machen. Außerdem müsse die Verwaltung der Stadt unbedingt zu einem attraktiven Arbeitgeber umgestaltet werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. In erster Linie wolle sie aber Bürgermeisterin für diejenigen sein, die schon jetzt in der Stadt leben.

Thomas Steinberg (parteilos)

Auch der Wirt der Szene-Kneipe Mundtshof, Thomas Steinberg, kandidiert um das Amt in Eberswalde. Da der 59-Jährige von keiner Partei unterstützt wird, musste er vorab 36 Unterstützungsunterschriften sammeln. Die Probleme der Stadt wolle der gelernte Anlagentechniker mit Kreativität und Improvisationsgeschick lösen. Sein Motto: Mit wenig Mitteln viel erreichen. Die einzelnen Stadtteile möchte er enger zusammenführen. Außerdem wünscht er sich, dass Eberswalde das Zentrum für innovative und nachhaltige Bauweise wird. Er sagte, dass die Stadt noch deutlicher zeigen könne, dass eine Hochschule für Nachhaltigkeit in ihrer Mitte steht. Außerdem möchte Steinberg alle seine Entscheidungen anhand einer Marketingstrategie fällen, um die Außenwirkung von Eberswalde zu stärken. Die erste Aufgabe des Bürgermeisters sei es, die Stadt nach zwei Jahren Pandemie wiederzubeleben. Er habe da auch schon eine Idee, die er aber nicht verraten möchte. Seine Außenseiterrolle im Wahlkampf sei ihm durchaus bewusst, er werde aber trotzdem um jede Stimme kämpfen, sagte er dem rbb.

Roman Kuffert (AfD)

Roman Kuffert hat sich, mit Unterstützung der vom Verfassungsschutz beobachteten AfD, zum Bürgermeister-Kandidaten aufstellen lassen. Der gebürtige Berliner will Eberswalde nach eigenen Angaben als Rathauschef zu einer Tourismushochburg machen. Das Leben in der Stadt möchte der 62-jährige familienfreundlicher gestalten, wie er sagt. Dafür sollten zum Beispiel Begrüßungspakete für Neugeborene ausgegeben werden.

Besonders wichtig sei ihm eine nachhaltige Versorgung im Gesundheitsbereich. Dafür möchte er zentrale Ärztehäuser schaffen, in denen sich Fachärzte ansiedeln und eine Poliklinik. Außerdem wolle er die Eberswalder in der Stadt halten, indem sie Vorrecht beim Kauf von Bauland und Eigentum bekommen. Kinder und Jugendliche sollten kostenlosen Sport im Verein betreiben können, so seine Forderung.

Henriette Schubert (Basisdemokratische Partei Deutschland)

Henriette Schubert ist Mitglied der Basisdemokratischen Partei Deutschland. Diese Partei wurde erst 2020 gegründet; daran beteiligt waren Mitglieder der Partei "Widerstand 2020", in der sich auch sogenannte Querdenker versammelt hatten [bnp.de]. Der Kampf gegen die Corona-Beschränkungen ist ein zentrales Thema in ihrem Wahlprogramm. Die 40-jährige Schubert empfindet die Maßnahmen als "unverhältnismäßig und diskriminierend". Statt Unterschiede möchte sie in Eberswalde wieder mehr die Gemeinsamkeiten betonen, sagt sie, und die Stadt zu einem Beispiel für Integration machen. So wolle sie dafür sorgen, dass das Brandenburgische Viertel besser ins Stadtleben eingebunden ist. Im Sinne ihrer Partei wünsche sie sich mehr "echte Mitbestimmung" der Bürger und transparentere Vorgänge in der Stadtverwaltung. Schul- und Kitakinder sollen keine weiten Wege haben und in ihren Ortsteil betreut werden. Außerdem möchte sie Eberswalde mit neuen Ideen, wie zum Beispiel der Produktion von Hanf, Papier oder Kleidung mehr zu einer Marke entwickeln.

Christian Schülke (parteilos)

Der gelernte Zimmerer und studierte Bauingenieur hat sich schnell rar gemacht im Wahlkampf: Als Einzelbewerber hat Christian Schülke zwar die nötigen Unterstützungsunterschriften gesammelt, ein Wahlplakat, eine Kandidaten-Webseite oder öffentliche Auftritte gibt es von ihm aber nicht. Der 40-Jährige hat bereits im Baudezernat gearbeitet. Aus dieser Zeit nehme er mit, dass die Verwaltung als Arbeitgeber attraktiver werden müsse, sagte er. Er wünsche sich außerdem mehr Transparenz und die Digitalisierung der behördlichen Vorgänge. Außerdem biete die Natur rund um die Stadt für Ihn ein großes Potential, dass noch längst nicht ausgeschöpft sei. Sein Motto lautet: "Nur wenn man mitmacht, kann man etwas verändern."

Stichwahl möglich

Etwa 4.000 Wähler haben sich laut Angaben der Stadt bereits entschieden und ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Wer sein Kreuz lieber direkt machen will, hat dazu am Sonntag von 8 bis 18 Uhr die Möglichkeit. Am Sonntagabend soll dann das Ergebnis der Wahl feststehen. Dann wird sich auch zeigen, ob es einer der Kandidaten direkt ins Amt geschafft hat, oder ob es am 3. April zu einer Stichwahl kommen wird. Sendung: Brandenburg Aktuell, 10.03.2022, 19:30 Uhr