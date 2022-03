Einen klaren Sieg hat die Bürgermeisterwahl am Sonntag in Eberswalde nicht zutage gefördert. Stattdessen duellieren sich die Kandidaten von SPD und CDU Anfang April in einer Stichwahl um den Chefposten im Rathaus.

Das neue Stadtoberhaupt in Eberswalde muss am 3. April in einer Stichwahl ermittelt werden. Beim ersten Wahlgang am Sonntag konnte keiner der acht angetretenen Kandidatinnen und Kandidaten die notwendige Mehrheit auf seine Person vereinigen. So treten nach dem vorläufigen Endergebnis Anfang April Götz Hermann und Christian Mehnert gegeneinander an.