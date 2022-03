Fällt die Ukraine als wichtiger Exporteur von Getreide aus, droht eine weltweite Versorgungskrise. Doch Landwirte in Brandenburg könnten von hohen Getreidepreisen wiederum profitieren – und damit die teuren Ausgaben für Sprit und Dünger ausgleichen.

Der Frühling ist da und auf Brandenburgs Feldern wird schon fleißig gearbeitet. Auch bei Landwirt Thomas Kiesel aus Barsikow (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), in der Prignitz. Was er in diesem Jahr auf seinen 400 ha Land anbaut, hat er schon vor einem Jahr geplant – in der Landwirtschaft ganz normal. Doch mit dem Krieg in der Ukraine und dessen wirtschaftlichen Folgen hat er nicht gerechnet. "Vor allem Stickstoffdünger, der aus Erdgas produziert wird, ist enorm teuer", sagt Kiesel. Statt 220 Euro wie im letzten Jahr, bezahlt er jetzt 700-900 Euro pro Tonne.