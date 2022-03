Die Krankenhäuser in Brandenburg rechnen vorerst nicht damit, dass sie viele Verletzte aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine behandelt müssen – auch wenn die Bereitschaft zur Hilfe da ist.



Die Verteilung von Schwerverletzten werde über einen bundesweiten so genannten Kleeblatt-Mechanismus von Spezialkliniken organisiert, sagt Rüdiger Heicappell, ärztlicher Direktor des Asklepios Klinikums Uckermark in Schwedt. "Da sind die Krankenhäuser in Brandenburg nicht an erster Stelle." Zuerst würden die Patienten stattdessen in die überregionalen Unfallkrankenhäuser mit großen chirurgischen Stationen gebracht.

Erst wenn hier Kapazitäten knapp werden, werden auch kleinere Kliniken einbezogen. "Wir sind in ständigem Kontakt mit den zuständigen Ministerien und den anderen Schwerpunkt-Krankenhäusern des Landes Brandenburg", sagt Heicappell. Die Krankenhäuser greifen dabei auf Strukturen zurück, die in der Corona-Pandemie entstanden sind.