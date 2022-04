Bürgerentscheid am Sonntag

Nachdem zwei Korruptionsverfahren gegen die Wildauer Bürgermeisterin eingestellt wurden, will eine Bürgerinitiative Angela Homuth trotzdem loswerden. In einem Bürgerentschied wird nun geklärt, ob sie im Amt bleibt. Von Juan F. Álvarez Moreno

Damit der Bürgerentscheid erfolgreich wird, müssen am Sonntag die Befürworter von Homuths Abwahl eine Mehrheit erreichen. 8.879 Menschen dürfen nach Angaben der Stadt am Bürgerentschied teilnehmen. Doch dabei spielt auch das sogenannte Quorum eine wichtige Rolle: Mindestens 25 Prozent der Abstimmungsberechtigten müssen dafür stimmen.

Am kommenden Sonntag könen die Menschen in Wildau (Dahme-Spreewald) in einem Bürgerentschied abstimmen, ob sie ihre Bürgermeisterin abwählen – oder sie im Amt bleiben darf. Eine Bürgerinitiative hatte die dafür benötigte Unterschriften gesammelt, nachdem zwei Korruptionsverfahren gegen die Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) eingestellt wurden.

"Es sind zwei Teams, definitiv", sagt Bürgermeisterin Homuth im Gespräch mit dem rbb. "Die eine Seite arbeitet gegen mich und es gibt auch sehr viele Bürger, die für mich arbeiten." Sollte sie am Sonntag abgewählt werden, dann würde ihr Stellvertreter die Amtsgeschäfte übernehmen.

Im Oktober vergangenen Jahres startete dann die Bürgerinitiative ein Bürgerbegehren und sammelte 2.534 gültige Unterschriften. Das waren etwa 300 mehr als die notwendige Mindestanzahl. Anfang Februar gab die SVV grünes Licht für den Bürgerentscheid am kommenden Sonntag, den 3. April.

Vor gut zwei Jahren fingen die Probleme für Bürgermeisterin Homuth an. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelte gegen sie. Es ging um den Verkauf eines stadteigenen Grundstückes an einen Investor. Der Preis: 575.000 Euro. Zu niedrig, fanden damals ihre Kritiker. Dabei hat der Käufer eine Investition von 125.000 Euro für den Fußballverein Phoenix Wildau versprochen, wie Homuth selbst bestätigte. Dazu habe der Investor ihr eine Feier gesponsert – für einen vierstelligen Betrag. Am Ende untersagte die Stadtverordnetenversammlung den Verkauf des Grundstückes.

Mittlerweile ist die Stimmung in der Stadt rau geworden. Am vergangenen Mittwoch vor der Abstimmung stand die Bürgermeisterin mit einigen Unterstützern am Wildauer Marktplatz mehreren Befürwortern ihrer Abwahl gegenüber. Und diese waren nicht zufrieden.

"Man hat uns sehr stark diffamiert als Bürgerinitiative. Wir sind darüber sehr traurig und verärgert, dass so was möglich in der Stadt ist", beklagte Christine Stüber-Errath im rbb. Die Bürgerinitiative sei "unter der Gürtellinie" beschimpft worden, sagte sie.

Ganz ruhig zeigte sich die Bürgermeisterin am Marktplatz auch nicht: "Ich sehe schon mit leichten Bauchschmerzen auf den Sonntag, aber es ist eine Entscheidung der Wildauer und dann muss ich dazu stehen", so Homuth.

Schnellmeldungen mit vorläufigen Ergebnissen will die Stadt auf ihrer eigenen Webseite schon am Sonntagabend veröffentlichen. Erst am Montag wird der zuständige Wahlausschuss das endgültige Ergebnis des Bürgerentscheids bekanntgeben. Zumindest bis dahin heißt die Bürgermeisterin von Wildau Angela Homuth.