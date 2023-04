Vor allem um die Unterbringung und Verteilung von Geflüchteten ging es beim 62. Treffen der ostdeutschen Oberbürgermeister. Sie fordern vom Bund weitere finanzielle Mittel und die Errichtung von Erstaufnahme-Einrichtungen.

Die Oberbürgermeister der ostdeutschen Städte im Deutschen Städtetag haben in Frankfurt (Oder) mehr Unterstützung bei der Aufnahme von Geflüchteten gefordert. Bund und Länder müssten sich dabei "deutlich mehr engagieren", hieß es am Mittwoch zum Abschluss der 62. Tagung. Auf steigende Flüchtlingszahlen müssten demnach auch höhere Finanzmittel für die Kommunen folgen.

Die neue Erstaufnahme für Geflüchtete in Prenzlau kommt. Nach intensiven Diskussionen hat der Kreistag das Projekt beschlossen. Bis zuletzt herrschte Uneinigkeit unter den Fraktionen. Auch in der Stadt kam es zu Protesten.

Die ostdeutschen Städte sehen dabei insbesondere den Bund verstärkt in der Pflicht – vor allem, was die Finanzierung betrifft, erklärte Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke).

Wilke fordert, dass der Bund ähnlich wie in anderen europäischen Staaten die Erstaufnahme-Einrichtung selber betreibt und dadurch auch "in die Verantwortung bei der Verteilung der Geflüchteten geht". In diesem Zusammenhang appellierten die ostdeutschen Städte an die Ministerpräsidenten der Länder sowie an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei ihrem am 10. Mai geplanten Treffen "endlich konkrete Beschlüsse zu fassen und die Städte bei der Aufnahme von Geflüchteten deutlich zu entlassen", wie es laut der Nachrichtenagentur epd nach dem Treffen hieß.