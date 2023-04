Die Berliner Friedrichstraße ist kein Einzelfall: Auch in Brandenburg gibt es Debatten über Einkaufsstraßen. In Frankfurt (Oder) wird nun heftig über eine Sperrung für Autos auf der Magistrale diskutiert – doch es gibt weitere Zukunftsideen.

Die Karl-Marx-Straße in Frankfurt (Oder) wird künftig wahrscheinlich ganz anders aussehen: Seit Monaten wird in der Stadt über eine Umgestaltung der als Magistrale bekannten Einkaufsstraße aus DDR-Zeiten diskutiert. Dabei geht es auch um eine mögliche Test-Sperrung für Autos in der Magistrale im Herbst oder im kommenden Jahr. Erste Veränderungen sollen laut Stadtverwaltung in fünf Jahren erkennbar sein.

Kurz darauf ruderte die Stadtverwaltung zurück. "Wichtig ist mir klarzustellen, dass ein Testversuch nicht entschieden ist, sondern zunächst Voraussetzungen dafür zu erfüllen sind", sagte Stadtentwicklungsdezernent Prusa Mitte März. Geplant sei zuerst eine Verkehrssimulation, aber auch die Beteiligung der Händler sowie der Stadtverordnetenversammlung. Eine mögliche Verlagerung des Autoverkehrs sollte nicht zulasten eventueller Ausweichstrecken führen, so Prusa. "Eine unvorbereitete und unabgestimmte Sperrung könnte mehr Schaden anrichten als Nutzen erzeugen."

Die Debatte ging erst ab dem 8. März richtig los: Am diesen Tag kündigte Stadtentwicklungsdezernent André-Benedict Prusa (CDU) eine Sperrung der Magistrale zu Testzwecken an. Zuvor hatte der Linken-Stadtverordnete Stefan Kunath eine Anfrage dazu gestellt. Wie die "Märkische Oderzeitung" berichtete, nannte Prusa zwei mögliche Zeiträume für den Versuch: den Herbst dieses Jahres oder den Frühling 2024. Die Pläne wurden unter anderen vom CDU-Kreisverbgand und vom Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) kritisiert. Der Versuch sollte 35.000 Euro kosten.

Die Magistrale wurde als städtebauliche Struktur in den 1950er und 1960er Jahren errichtet und steht heute als Flächendenkmal unter Denkmalschutz. Ebenso geschützt ist die auf ihr befindliche Baumallee. Entlang der Straße finden sich Wohnblöcke, in deren Erdgeschossen Geschäfte untergebracht sind.

Matthias Krebs von der Baukultur-Initiative Brandenburg hält das Konzept von Krupa für umsetzbar: "Wichtig ist, dass die Aufenthaltsqualität hier gesteigert werden kann, dass es Spaß macht, hier in dieser Stadt zu bleiben." Mit dem jetzigen Vorschlag könnte das gelingen, so Krebs. Die Mobilität werde sich in den kommenden fünf bis zehn Jahren radikal ändern.

Für kleine Boutiquen sieht Krebs trotz Booms im Online-Handel eine Chance: "Wir sehen auch bei dem digitalen Einzelhandel, dass der eine oder der andere Anbieter den Schritt wieder in die analoge Welt zurückmacht. Denken wir nur an Showrooms oder an Beratungsbereiche." Die Magistrale biete die Möglichkeiten, diesen Änderungen gerecht zu werden, sagte Krebs.