In der druckfrischen Festbroschüre, die die Hangelsberger am Wochenende in den Briefkästen fanden, beschreibt Peter Komann in einem Vorwort die hohe Nachfrage nach Wohnraum, gerade durch junge Familien: "Deshalb streben wir eine sanfte Wohnentwicklung auf dem gemeindeeigenen Grundstück Unsal an."

Das Problem: Von einem "Wir" kann derzeit keine Rede sein. Der Ortsbeirat jedenfalls hat das von Komann gewünschte Wohnprojekt bereits zwei Mal abgelehnt, mit jeweils drei zu zwei Stimmen.