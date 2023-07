Ministerin Lange fordert Aufnahme der Ostbahn in Bundesverkehrswegeplan

Das Land Brandenburg fordert eine Aufnahme der sogenannten Ostbahn in den Bundesverkehrswegeplan. Das machte die Brandenburger Finanz- und Europaministerin Katrin Lange (SPD) am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin noch einmal deutlich. Zwar fahre die Bahn, so Lange. Aber: "Wir brauchen zwingend einen besseren Ausbau der Ostbahn und deshalb war es mein Interesse, auch einmal diese Fahrt durchzuführen."