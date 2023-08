Die Bürgermeisterwahl in Seelow hat am Sonntagmorgen begonnen. Der parteilose amtierende Bürgermeister Robert Nitz und der AfD-Fraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung, Falk Janke, treten gegeneinander an. Mit rund 900 Menschen hätten mehr als in den vergangenen Jahren Briefwahl beantragt, sagte Wahlleiter Simeon Apostolow am Sonntag. In Seelow gibt es etwa 4.400 Wahlberechtigte.

Wie viele von den Briefabstimmungen zurückkommen, ist noch offen. Hätte AfD-Janke Erfolg, wäre er der erste Bürgermeister der AfD einer Kreisstadt in Deutschland und der erste hauptamtliche Bürgermeister der AfD in Brandenburg.