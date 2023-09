Merkel feierte 50 Jahre Abitur in Templin

Altkanzlerin in der Uckermark

50 Jahre nach ihrem Abitur hat sich die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel am Wochenende mit damaligen Mitschülern in Templin getroffen. Das bestätigte eine Sprecherin Merkels am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung [Bezahlinhalt] über das Klassentreffen nebst Dampferfahrt und Abendessen in der uckermärkischen Stadt am Samstag berichtet.