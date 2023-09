Hörich und Czaplinski kommen in Beeskow in die Stichwahl

Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Beeskow (Oder-Spree) haben sich Ralf Hörich (Einzelbewerber) und Robert Czaplinksi (CDU) durchgesetzt und es in die Stichwahl geschafft. Beide lieferten sich ein knappes Rennen: Für Hörich stimmten 29 Prozent, für Czaplinski 28 Prozent. Die Stichwahl in der Kreisstadt ist am 8. Oktober geplant.

Für die Einzelbewerberin Karolin Ring stimmten 19 Prozent der Wähler, für den SPD-Politiker Sven Wiebicke 13 Prozent. Auf Petra Albrecht-Schulz (parteilos, für die Wählervereinigung Beeskow und Ortsteile im Blick) entfielen 11 Prozent der Stimmen.

Die Wahl war nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Frank Steffen (SPD) Anfang August das Amt des Landrats von Oder-Spree antrat.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 24.09.2023, 19:30 Uhr