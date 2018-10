Audio: Antenne Brandenburg | 1.10.2018 | Autorin: Bettina Malter

DLRG Oder-Spree - Jungendliche trainieren für Rettungssport-WM in Australien

01.10.18 | 19:16 Uhr

Um Menschen aus Notsituationen retten zu können, benörigen Rettungsschwimmer Ausdauer und Fitness. In Australien findet demnächst die Weltmeisterschaft im Rettungssport statt. Sechs junge Brandenburger nehmen daran teil. Von Bettina Malter



Ann-Christine Kortshagen kniet auf einem Board auf dem spiegelglatten See. Die junge Rettungsschwimmerin bereitet sich mit intensivem Training auf die Rettungssport-WM in Australien vor. Ihr Oberkörper ist nach vorne gebeugt. Mit den Armen macht sie lange Züge durchs Wasser. Bei der WM muss sie so 450 Meter durchhalten, eine Herausforderung. Sie tritt bei den Jüngsten an, in der Klasse der Junioren. "Ich glaub es gibt viele in meiner Altersklasse, aber da die Altersklasse bis 19 geht, wird es auf jeden Fall schwer werden", sagt die 16-jährige Schülerin, die alle nur Anni nennen.

Persönliche Bestzeiten sind das Ziel

Rettungsschwimmen bedeutet nicht nur, Menschen in Not zu helfen. Auch der sportliche Wettbewerb gehört dazu. Wenn Ann-Christine Kortshagen sich allerdings mit bis zu drei Jahre älteren Schwimmern messen muss, ist es fast unmöglich, den Wettbewerb zu gewinnen. Ihr Ziel ist daher, persönliche Bestzeiten abzuliefern. Trainiert wird der Rettungsschwimmer-Nachwuchs von Norbert Bürger. Der Mann mit grauem Schnauzer ist von der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) im Landkreis Oder-Spree. Drei Mal pro Woche trainiert er mit ihnen in der Halle in Fürstenwalde, einmal draußen hier am Peetzsee. Heute sind nur die sechs Schwimmer dabei, die zur WM nach Australien fahren: Zwei Schülerinnen und vier Schüler zwischen 14 und 17 Jahren alt. Gerade hält sich der 17-Jährige Tillmann Knauer auf dem Board an der Spitze, dicht gefolgt von Ann-Christine Kortshagen. Sie ist ein Talent, sagt Norbert Bürger.



Schielen auf die übernächste WM

"Sie hat mit die beste Technik", sagt Bürger. Das komme auch daher, da sie bereits zweimal an Trainingslagern in Spanien teilgenommen hat. "Das sieht man halt an der Technik und dadurch schwimmt sie oder fährt effektiver mit dem Board und dadurch kann sie realtiv lange mit den kräftigen Jungs mithalten." Seine Technik so einzusetzen, dass man die Kraft des Wassers für sich nutzt – das ist die Kunst für die es bei der Weltmeisterschaft Punkte gibt. Vom 25. November bis 3. Dezember findet sie in Australien statt. Die sechs jungen Rettungsschwimmer aus dem Landkreis Oder-Spree hoffen, dort viel zu lernen. Damit sie bei der nächsten WM in zwei Jahren, eine Chance auf den Sieg zu haben. Nämlich dann, wenn sie zu den Ältesten der Junioren gehören.