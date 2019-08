+++ Straßenbäume der Zukunft aus Eberswalde +++ Vom Speckgürtel in den Landtag? +++ Bahnrad-WM in Frankfurt (Oder) +++ Busschule für Erstklässler +++ Das Dorfladen-Experiment in Golzow +++ Rund um Schwedt könnte laut Landtagswahl-Prognose noch eine SPD-Hochburg liegen +++