rbb/Philip Barnstorf Nachwuchsfahrer aus aller Welt passieren die Zuschauerränge beim Scratch Rennen. | Bild: rbb/Philip Barnstorf

Bahnrad-WM der Junioren in Frankfurt (Oder) - Deutsche Bahnradfahrer holen Gold mit neuem Weltrekord

16.08.19 | 17:25 Uhr

Federleichte Räder und mehr als 70 siebzig Stundenkilometer: Bahnradfahren ist nicht der bekannteste, aber ein spektakulärer Sport. Die besten Nachwuchsfahrer der Welt messen sich derzeit in Frankfurt (Oder). Von Philip Barnstorf



Die Erwartungen ans deutsche Team waren hoch, aber die fünf Nachwuchsfahrer haben sie noch übertroffen: Bei der Bahnrad-WM der Junioren in Frankfurt (Oder) besiegten sie am Donnerstag Frankreich im Finale der Mannschaftsverfolgung und stellten dabei auch noch einen neuen Weltrekord auf. Für die 4.000 Meter auf der Bahn in der Frankfurter Oderlandhalle brauchten sie nur drei Minuten und 58 Sekunden, neue Bestzeit im Juniorenbereich.



Mit Emotion und Kalkül zum Rekord

Einer der neuen Weltmeister ist Hannes Wilksch aus Strausberg: "Mir fehlen die Worte. Es ist Wahnsinn", sagte der 17-Jährige nach dem Rennen. Für ihn war auch der Heimvorteil wichtig: Die Stimmung in der Halle habe "richtig gepusht". Auch Wilkschs Trainer Tim Zühlke war begeistert: "Wenn man im Finale steht, dann will man auch Gold gewinnen. Aber dass es jetzt eine 3,58 wird, das ist schon krass." Zühlke, der die deutschen Junioren seit Januar trainiert, sah auch im Material einen Schlüssel zum Erfolg: "Wir sind immer verschieden große Laufräder gefahren, um hinten raus noch was draufsetzen zu können."



Gäste aus aller Welt

Das Publikum in der Oderlandhalle zeigt sich begeistert. Immer wenn die Fahrerinnen und Fahrer die Gerade vor den Rängen entlang jagen, blasen die gut 400 Zuschauer in ihre Tröten, schwenken Fahnen und feuern die Fahrer in vielen verschiedenen Sprachen an. Eine von ihnen ist Jackie King. Sie ist aus Wales angereist, um ihre Tochter zu unterstützen. "Wir waren schon bei den britischen Meisterschaften, aber eine WM ist eine andere Dimension" erzählt sie. Auch Frankfurt gefalle ihr gut. Sie sei schon nach Polen spaziert und habe auf dem Brunnenplatz Leckeres gegessen.

Die deutsche Mannschaft nach dem Weltrekord im Finale gegen Frankreich. | Bild: rbb/Philip Barnstorf

Internationale Zweiradleidenschaft

Auch bei den Sportlern, die aus mehr als 40 Ländern nach Frankfurt gereist sind, kommt das Turnier gut an. "Die Organisation hier ist super", sagt der Manager des Teams aus Nigeria. Dort wurde erst vor einem halben Jahr die landesweit erste Bahnradbahn eröffnet. "Wir haben viele talentierte Fahrer und sind in einem Lernprozess" erzählt der Manager weiter. Sein Team wolle auch an der kommenden Junioren-WM teilnehmen und dann auch um Medaillen mitfahren.



Ebenfalls heiß auf Edelmetall ist das Team aus Weißrussland. Dessen Fahrer sind extra fünf Tage vor dem Turnier angereist, um noch auf der Frankfurter Bahn trainieren zu können. Die sei nämlich besonders schnell, wie der Trainer des Teams erklärt.



Heimspiel in Frankfurt

Die Bahn in der Frankfurter Oderlandhalle wurde erst vor fünf Jahren saniert. Imposant ragen die Steilkurven mit ihrer 40 Grad Neigung unter dem Flutlicht auf. "Das ist eine besonders schnelle Bahn und weil sie neu ist, fährt sie sich auch sehr gut", sagt der frisch gebackene Weltmeister Hannes Wilksch. "Die Bahn in Frankfurt ist die einzige die 365 Tage im Jahr zur Verfügung steht", fügt Trainer Zühlke an. "Deshalb trainieren wir hier sehr oft und das macht's dann leichter bei der WM."