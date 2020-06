Der Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee und Manager Arvid Kinder gehen in Zukunft getrennte Wege. Der 39 Jahre alte Diplom-Sportwissenschaftler wird sich "vom 1. Juli an einer neuen beruflichen Herausforderung stellen", heißt es in einer Mitteilung des Vereins vom Dienstag.