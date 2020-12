Stefan Köber, Geschäftsführer des Stadtsportbundes Frankfurt (Oder), wird ab Januar neuer Leiter des Bundesstützpunktes Boxen. Was ihn am neuen Job reizt und ob aus Frankfurt ein Boxer zu den Olympischen Spielen fahren wird, erzählt Köber im Interview.

Stefan Köber: Ich komme ja aus dem Boxsport. Seit ich ein kleiner Junge bin, habe ich aktiv geboxt. Teilweise auch ganz erfolgreich, ich war jahrelang Kadersportler am Olympiastützpunkt Frankfurt (Oder), war dort auch in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Seit meinem Ausscheiden aus dem aktiven Sport habe ich bei meiner Tätigkeit im Stadtsportbund dem Boxsport weiterhin auch die Treue gehalten als Ring- und Punktrichter, auf Landesebene, aber auch im Verein auf Vorstandsebene. Nun freue ich mich natürlich sehr, auch zu meinen Wurzeln zurückkehren und den Boxsport auch hauptamtlich tatkräftig unterstützen zu können.

Stefan Köber wurde 1984 in Frankfurt (Oder) geboren. Er begann im Alter von elf Jahren mit dem Boxsport beim BC Frankfurt (Oder). 2003 wurde Köber Deutscher Meister in der Schwergewichtsklasse . Köber startete auch bei den Europameisterschaften 2010 in Moskau im Schwergewicht. Nach einer verpassten Olympia-Qualifikation 2012 beendete Köber seine leistungssportliche Karriere.

Das war eine langwierige Wirkungsstätte von mir persönlich und ein Stück weit kann man es so nennen. Ich freue mich wirklich sehr, wieder in diese Leistungssportstrukturen zurückschlüpfen zu können.

Nun sind Sie ab Januar also Leiter des Bundesstützpunktes Boxen. Was sind da die größten Herausforderungen, was die Ziele?

Wir haben ja von der Sache her ein großes übergeordnetes Ziel: Letztendlich wollen wir Sportlerinnen und Sportler zu Olympischen Spielen, zu Welt- und Europameisterschaften schicken und dort sollen sie möglichst auch Medaillen holen, das ist das große Ziel und dem muss ich am Ende alles unterordnen. Von der Leitung angefangen, über die Trainer und die Sportler, alle müssen irgendwo in diese Richtung mitziehen, auch in den Landesstützpunkten, da werden nämlich die Grundsteine gelegt für die weitere Entwicklung und das wird natürlich eine große Aufgabe werden, das alles zu koordinieren, unter einen Hut zu bekommen, dass wir am Ende hoffentlich Leute zu den ganz großen internationalen Turnieren senden können.