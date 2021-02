Eric Desalvo Audio: Antenne Brandenburg | 01.02.2021 | Larissa Mass | Bild: Eric Desalvo

Interview | Paul Rubelt aus Frankfurt (Oder) im US-College-Football - "Ich tue alles dafür, um mehr Spielzeit zu bekommen!"

07.02.21 | 07:13 Uhr

Paul Rubelt hat seine Football-Karriere bei den Red Cocks in Frankfurt (Oder) begonnen. Vor einem Jahr hat es den 20-Jährigen dann in die USA verschlagen. Jetzt hofft er in der College-Liga auf den Aufstieg zum Profi, wie er im Interview erzählt.

Am Wochenende steigt in den USA der Super Bowl. Der Traum vieler Football-Spieler ist es einmal bei einem der größten Sport-Events der Welt aufzulaufen. Für die meisten Profis heißt das zunächst die Ausbildung im College-Football zu absolvieren. Vor ein paar Wochen endeten dort die Playoffs. Das erste Mal dabei: Paul Rubelt aus Frankfurt (Oder). Angefangen hat der über zwei Meter große Rubelt bei den Frankfurt Redcocks. Vor einem Jahr hat er ein Sport-Stipendium an einer großen amerikanischen Uni bekommen. Mit rbb|24 zieht der 20-Jährige eine erste Bilanz seiner Zeit auf dem Grün.

rbb|24: Sie sind seit knapp einem Jahr bei den UCF Knights in Orlando Florida, wie verlief das Jahr auch unter den Corona-Bedingungen? Paul Rubelt: Der Start und die letzte Saison liefen sogar ziemlich gut, auch mit Corona. Wir haben sechs Spiele gewonnen, drei verloren. Ansonsten konnte ich letztes Jahr drei bis vier Spiele spielen. Ich würde sagen, dass ist ein ziemlich guter Start. Manche Freshman, also die die das erste Mal beim College-Football dabei sind, sehen das Spielfeld gar nicht im ersten Jahr. Natürlich will ich mehr. Es ist schon ein unbeschreiblich das Gefühl auf dem Feld vor 11.000 Zuschauern zu stehen. Ohne Corona wären es in unserem Heimstadion 45.000 Zuschauer, wenn es ausverkauft ist. Das ist unbeschreiblich da seinen Gegner zu blocken.

In Deutschland bekommen wir vor allem den Super-Bowl mit. Wie wichtig ist College-Football in den USA? College-Football würde ich gleichsetzen mit der deutschen Fußball-Bundesliga. Die Fanbase ist so stark, so groß - bei manchen Hertha BSC-Spielen waren nicht so viele Zuschauer dabei, wie beim College-Football. Was auch daran liegt, dass beim College Football die Studenten umsonst reinkommen. Aber der Sport hier wird generell anders zelebriert als in Deutschland. Es ist eine Art Ersatzreligion. Für viele ist Sport hier das wichtigste, das größte und das finde ich einfach toll. Das ist ganz anders als bei den Red Cocks in Frankfurt (Oder). Da waren wir froh, wenn 100 Menschen zugeschaut haben. Ich fühle mich ihnen aber sehr verbunden und bin sehr dankbar, was sie für mich getan haben. Und auch wie meine Mutter mich auf den Weg unterstützt hat.

Ihr Stipendium ist auch an ein Studium an das College gebunden. Wie sieht das aus? Und haben Sie einen Plan B, falls es mit dem Profi-Sport im Anschluss nicht klappen sollte? Mein Studium läuft ganz locker ab. Jetzt gerade ist alles auf online umgestellt. Das meiste läuft über Zoom. Ich studiere Kinesiologie (Bewegungswissenschaft, Teilgebiet der Sportwissenschaft Anm.d.Red.) und bin jetzt im zweiten Semester. Das ist ziemlich nützlich neben dem Football und ich hab echt Spaß dran. Mein Plan B - falls das mit der professionellen Sportkarriere nicht klappt - wäre für mich ein Weg als Physiotherapeut für Sport, vielleicht auch am Football. Aber mal sehen, was die Zeit bringt. Jetzt kann man gar nichts abschätzen.

Sie haben die Vorwahl von Frankfurt (Oder), die "0335" auf dem Helm. Wie ist es dazu gekommen? Das ist hier so eine Regelung - hier kleben sie die Vorwahl des jeweiligen Spielers auf die Marke des Helms. Und ich habe gesagt, dass ich die Vorwahl meiner Heimat Frankfurt haben wollte. Da bin ich auch stolz drauf. So kommt das kleine Frankfurt oder in große Welt hinaus.

Die nächsten Playoffs starten im September. Was sind Ihre Ziele bis dahin? Wir sind jetzt in der Off-Season. Dieses Jahr hoffe ich mehr zu spielen. Ich bin auch sehr aufgeregt, wache jeden Tag zwischen 05:00 und 05:30 Uhr auf - das hängt immer vom Tag ab - und gehe dann trainieren. Ich tue alles dafür, um dieses Jahr mehr Spielzeit zu bekommen. Sport ist für mich wie eine Droge. Ich kann und will nicht ohne. Und ich freue mich auf diese Saison.

Das Interview führte Larissa Mass für Antenne Brandenburg. Dieser Text ist eine redigierte und gekürzte Version des Gesprächs. Sendung: Antenne Brandenburg, 01.02.2020, 15:10 Uhr