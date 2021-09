Der Ex-Schwergewichtsweltmeister Evander Holyfield steigt mit 58 in der Nacht zu Sonntag noch mal in den Ring. Nach zehn Jahren Pause. Wegen seines hohen Alters hat er aber keine Genehmigung für einen richtigen Titelkampf bekommen.

In Sachen Comeback kann der ehemalige Frankfurter Schwergewichtsboxer Axel Schulz sehr gut mitreden. Sein wohl größter Titelkampf gegen George Foremann 1995, der Schulz zum "Sieger der Herzen" machte, war selbst ein Comeback des damals 45-jährigen Gegners. Der Amerikaner konnte sich letztlich durch einen umstrittenen, knappen Punktsieg gegen Schulz durchsetzen. Der Frankfurter ist von der Holyfield Rückkehr elektrisiert. Holyfield tritt in Florida im Showkampf gegen den 44-jährigen Brasilianer Victor Belfort an, Schulz will den Kampf am Bildschirm verfolgen.