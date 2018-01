Niedrigere Löhne, weniger bis kein Urlaub: Ausländische Arbeitnehmer werden zum Teil massiv um ihre Rechte betrogen. Der DGB schätzt, dass jeder dritte betroffen ist - und richtet jetzt in Frankfurt (Oder) eine Anlaufstelle ein - bereits die zweite in Brandenburg. Von Michael Lietz

Bereits seit knapp zwei Jahren betreibt die Gewerkschaft ein solche Anlaufstelle in Potsdam. Denn viele Arbeitnehmer ohne deutschen Pass werden um ihre Rechte betrogen. Die Zahlen, die der Geschäftsführer der DGB-Region Ostbrandenburg, Sebastian Walter, dazu nennnt, sind alarmierend: "Da kann man schon von einem Drittel ausgehen, die hier nicht die Rechte bekommen, die ihnen zustehen."

Um die Rechte ausländischer Arbeitnehmer zu stärken, hat der Deutsche Gewerkschaftsbund ein Beratungsbüro in Frankfurt (Oder) eröffnet. Das Büro "Migration und Gute Arbeit" im Trade Center Frankfurt (Oder) wurde Dienstag feierlich eingeweiht. Ein Team von vier Beraterinnen steht immer donnerstags zwischen 10 und 14 Uhr ausländischen Arbeitnehmern auf Deutsch, Polnisch, Englisch, Russisch und Arabisch zur Verfügung.

Nach DGB-Angaben werden polnische Arbeitnehmer überpropotional häufig um ihren Lohn betrogen. Zudem erhalten viele nicht den ihn zustehenden Urlaub in voller Höhe. "Polnische Kollegen werden von einigen Arbeitgebern in der Region als Freiwild angesehen", sagt der 29 Jahre alte Gewerkschaftfunktionär Walter. Und bei Migranten seien die Probleme noch viel gravierender: "Da geht es um Ausbeutung und Menschenhandel. Da werden Pässe weggenommen und es gibt Körperverletzungen."

Im Büro am Zehmeplatz werden ausländische Arbeitnehmer künftig beraten. Einmal pro Woche stehen die Beraterinnen bereit. Zudem sind sie auch telefonisch und online erreichbar. Betrieben wird das Büro von der Weiterbildungseinrichtung Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg, die gemeinsam vom DGB und den Volkshochschulen getragen wird. Und finanziert wird es maßgeblich vom Land Brandenburg.



Wie im Potsdamer Büro, das es seit Mai 2016 gibt, sollen Migranten über arbeits- und sozialrechtliche Fragen beraten werden. Außerdem wird es eine mobile Beratung geben. So sollen Fernfahrer auf den Ratshöfen der Autobahn 12 angesprochen oder auch Saisonarbeiter auf Obst- oder Spargelhöfen erreicht werden. Gewerkschaften hätten grundsätzlich das recht, in die Betriebe zu gehen und eine Erstberatung durchzuführen, sagt Sebastian Werner: "Und wir beraten nicht nur sondern verhelfen den Arbeitnehmern auch zu ihrem Recht und bechreiten den Klageweg vor dem Arbeitsgericht."

Sendung: Antenne Brandenburg, 23.01.2018, 13:30 Uhr