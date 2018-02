Brandenburg braucht mehr Kindertagesstätten. Es werden zwar neue gebaut, aber gerade in den Kommunen rings um Berlin wissen Eltern oft nicht, wie man an einen Platz kommt. Eine gute Ausweichmöglichkeit sind da Tagesmütter. Doch auch die gelangen an ihre Grenzen, denn viele werden weit unterdurchschnittlich bezahlt.



Prinzipiell werden Tagesmütter pro Stunde und Kind abgerechnet. Der Satz ist allerdings in jeder Region in Brandenburg ein anderer. Jedes Jugendamt rechnet anders, erklärt Ingrid Pilske-Winter. "Wir haben 61 Cent in Cottbus für ein Vollzeitkind in 50 Stunden Betreuung und in Potsdam-Mittelmark gibt es 1,96 Euro." Pilske-Winter ist Vorsitzende des Landesverbandes für Kindertagespflege und weiß nur zu gut, dass man von solchen Tagessätzen nicht leben kann.