Eisenhüttenstadt tritt damit in Konkurrenz mit Berlin: Die Hauptstadt umwirbt den Motorrad-Hersteller ebenfalls, einen Teil seiner heimischen Produktion nach Berlin zu verlagern. Die Wirtschaftsförderung Berlin Partner schickte dem Harley-Davidson-Chef Matthew Levatich am US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli, Werbepost nach Übersee. Darin heißt es, dass Berlin die Hauptstadt der stärksten Volkswirtschaft Europas sei. Die Stadt ziehe hoch qualifizierte Talente aus der ganzen Welt an. "Aber am wichtigsten: Berlin ist die Stadt der Freiheit", heißt es in dem Brief.

Sendung: Antenne Brandenburg, 31.07. 2018 , 16:30 Uhr