Polen will Wildschweinbestände auf Null reduzieren

Schweinepest in Ost-Polen

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) taucht im Nordosten Polens schon seit vier Jahren auf. Dort versucht man, die Seuche mit radikalen Maßnahmen in den Griff zu bekommen. Keulungstrupps töten betroffene Schweine, isolieren Tiere und desinfizieren die Stallzugänge. Denn das Virus, das für Menschen ungefährlich ist, ist für Haus- und Wildschweine hoch ansteckend und breitet sich rasch aus .

Direkt an der deutsch-polnischen Grenze ist die Schweinepest noch nicht aufgetreten. Doch das polnische Forstamt ist alarmiert. Denn das Virus wird vor allem durch Wildschweine übertragen, und dieses Jahr gibt es massenhaft Frischlinge. Marcin Luczak aus Gryfino in Westpommern beobachtet aus seinem Fenster des Forstamtes, wie Wildschweine über die Oder an die deutsche Uferseite schwimmen.

"Unsere Aufgabe ist es, die Lage ständig im Blick zu haben", sagt Luczak. In Polen gehören 80 Prozent der Wälder dem Staat. "Daher arbeiten wir als Forstverwaltung gut mit den Jägern zusammen. Wir sind dabei, die Bestände praktisch auf Null zu reduzieren", sagt er. "Jeder einzelne Fall von tot aufgefundenen Wildschweinen wird geprüft."