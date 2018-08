Der Große Kliestower See bei Frankfurt (Oder) droht aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen umzukippen. Weil zu wenig Sauerstoff im Wasser ist, könnten Fische und andere Lebewesen ersticken und Pflanzen absterben. Im letzten Jahr hatte es in dem See ein großes Fischsterben gegeben.



Deshalb wird der See jetzt mit einer Pumpe belüftet. Die Feuerwehr will damit die Lebewesen in dem flachen Gewässer retten. Rund 80.000 Liter Wasser werden stündlich aus dem See gesaugt und über die Fontäne zurückgespritzt. Dabei reichert sich das Wasser mit Sauerstoff an. Ein erprobtes Mittel, um Seen vor dem Umkippen zu bewahren, erklärt Thomas Rohr, Gewässer-Spezialist in der Frankfurter Stadtverwaltung.