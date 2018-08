Archäologen stoßen an der "Eugal"-Pipeline auf Opfertiere

Riesige Rohrleitungsplätze künden vom Baustart der neuen Gasleitung "Eugal". Doch bevor die Bagger rollen, graben Archäologen entlang der Strecke von Tschechien bis zur Ostsee. In der Uckermark sind sie nun auf Opfertiere aus der Bronzezeit gestoßen. Von Riccardo Wittig

Bei Felchow in der Uckermark sind die Archäologen nun auf eine Überraschung gestoßen. Das Team hat auf einem Hügel dort zahlreiche Knochen frei gelegt. "Wir haben hier eine Tierbestattung. Nach ersten Eindrücken handelt es sich um drei Rinder, zwei Erwachsene und vermutlich ein Kalb", sagt Elisabeth Kirsch, die die Grabung leitet. Ein Rinder-Gespann, das einen Pflug zog - überzogen mit einer Steinschicht. Für die Grabungsleiterin ist es der erste Fund dieser Art in ihrer 20 Jahre währenden Dienstzeit.

"Das Besondere ist, dass sich im Schädelbereich von den beiden erwachsenen Tieren zwei Gefäße befinden", sagt Elisabeth Kirsch. Die Archäologin geht davon aus, dass es sich um Opfertiere aus der Bronzezeit handelt. Vor 4.500 Jahren standen der Ackerbau und die Viehzucht am Anfang ihrer Entwicklung. "Es war eine ganze Zeit schlechte Ernte, also über Jahre hinweg", erklärt sie das Opferritual. "Wenn mal ein Jahr schlechte Ernte ist, ist das noch kein Grund, so wertvolle Tiere zu opfern. Aber wenn es ans Eingemachte geht, dann denke ich, dass die Leute sich nach ein paar Jahren gesagt haben: jetzt gucken wir mal, ob er uns nächstes Jahr ein bisschen Regen schickt, wenn wir den Gott gnädig stimmen."