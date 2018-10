Das Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde kann für die Oder nicht einmal mehr den Pegelstand messen, sagt Sprecher Sebastian Dosch. "Die Peilfahrzeuge haben eine Tauchtiefe, die so groß ist, dass sie an einigen Stellen auf der Oder nicht mehr durchkommen. Da besteht die Gefahr, dass die Schiffe beschädigt werden." Deshalb sei es nicht mehr möglich, mit den Fahrzeugen auf dem Fluss zu fahren.

Ein Grund für das Niedrigwasser: Auch in Polen und Tschechien, wo die Flüsse gespeist werden, hat es in diesem Jahr kaum geregnet. So kommt nicht genug Wasser nach. Auch die Spree leidet unter dem Regenmangel. An manchen Stellen hat sich bereits die Fließrichtung umgekehrt.

Dennoch können Schiffe dort derzeit noch fahren, da der Pegel reguliert werden kann, sagt Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Umwelt Berlin. "Seit 40 Jahren wird vorgesorgt, es gibt Talsperren und Stauwerke in Brandenburg und Sachsen, die dann immer eine gleichmäßige Wassermenge garantieren."