Baustopp für den zweiten Legehennen-Stall in Zollchow

Fast 40.000 weiße Legehennen hält die UckerEi GmbH in Zollchow bei Prenzlau. Der Familienbetrieb plant einen zweiten Stall. Doch trotz erster Genehmigung ist dort erstmal Baustopp. Naturschützer haben Zweifel angemeldet. Von Katja Geulen

Die 40.000 Hühner der Familie Mittelstädt in Zollchow leben auf Stroh. Rund 37.000 Eier produzieren sie am Tag in der UckerEi GmbH. Längst sollte schon eine zweite, identische Anlage einen Kilometer entfernt stehen. Doch dort ist nun erstmal Baustopp. Die rechtliche Grundlage muss geklärt werden.

Denn wo Familie Mittelstädt moderne Landwirtschaft sieht, sehen Vertreter des Bundes für Naturschutz Deutschland (BUND) Massentierhaltung. "Den Hühnern geht es doch gut", verteidigt sich Hanka Mittelstädt. "Wir können nicht verstehen, dass man uns so boykottiert. Die Hennen haben ihr Federkleid bis zum Schluss, wir setzen keine Antibiotika ein - und der Absatz ist natürlich auch da."