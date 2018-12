Beladene Güterschiffe werden vorerst weiterhin nicht auf der Oder fahren können.

Die Güterschifffahrt werde nicht so schnell in die Gänge kommen, sagte Sebastian Dosch vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Eberswalde (Barnim) am Freitag dem rbb. Dosch sprach von einem längeren Prozess.

Durch die extreme Trockenheit im Sommer war der Wasserstand der Oder stark gesunken. Wegen des Niedrigwassers mussten auch viele Fahrgastschifffe den Betrieb einstellen.

