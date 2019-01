Astronergy will am Standort Frankfurt (Oder) die Fertigung von Solarmodulen einstellen. Das teilte das Unternehmen am Freitag nach einer Sitzung mit dem Betriebsrat mit.



Damit sollen voraussichtlich 200 von 230 Arbeitsplätzen wegfallen. Frankfurt soll sich dann mit nur einem kleinen Teil der jetzigen Belegschaft in Zukunft auf Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung konzentrieren.



Nach Angaben des Unternehmens hatte sich die Auftragslage in den vergangenen Monaten so stark verschlechtert, dass der Produktionsstandort nicht mehr zu halten sei. Mit den Konkurrenzprodukten aus Asien könne preislich nicht mitgehalten werden. Nach dem Ende der Produktion will sich die Firma auf den Vertrieb chinesischer Produkte auf dem europäischen Markt konzentrieren.