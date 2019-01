In Frankfurt (Oder) geht die Angst vor einer erneuten Pleite bei einem örtlichen Solarunternehmen um. Bei Astronergy ist die Auftragslage nach Recherchen des rbb äußerst kritisch. Ende dieser Woche will die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat reden. Von Dorett Kirmse

Bei den 235 Mitarbeitern des Solarmodulherstellers Astronergy in Frankfurt (Oder) herrscht Ungewissheit über die Zukunft. Im September vergangenen Jahres meldete der Solarmodulhersteller, der zum chinesischen Chint-Konzern gehört, Kurzarbeit an. Überraschend wurde die nun mit Beginn des Jahres wieder aufgehoben. Doch das heißt nicht, dass der Standort gesichert ist, ganz im Gegenteil.

Nach rbb-Recherchen reichen die Aufträge, die Astronergy in Frankfurt hat, noch für rund zwei Wochen. Wie es dann mit dem Standort weiter geht, ist bislang noch völlig unklar. Am Freitag soll es ein Gespräch zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat geben. Wie der rbb erfuhr, ist die Stimmung unter den Mitarbeitern bereits sehr schlecht. Viele von ihnen befürchten, dass das Werk geschlossen wird.

Für den chinesischen Mutterkonzern Chint ist das Werk eigentlich verzichtbar. Astronergy hatte das insolvente Werk im Jahr 2013 vom in Hamburg sitzenden Solarunternehmen Conergy übernommen. Conergy hatte seine eigene Solarpaneel-Fertigung eingestellt und sich auf deren Vertrieb und den Bau von Groß-Solar-Anlagen konzentriert. Die Cinesen hatten für die Übernahme zwei Gründe: Zum einen wollte das Unternehmen für seine Produkte das Gütesiegel "made in germany", zum anderen galten seit 2013 auch Einfuhrzölle für chinesische Solarprodukte, die es mit der Produktion in Frankfurt (Oder) umgehen wollte. Da die Zölle nun vor rund vier Monaten abgeschafft wurden, bleibt lediglich das Gütesiegel. Wie viel Wert die Chinesen noch darauf legen, wird sich wohl am Freitag zeigen, wenn die Betriebsleitung mit dem Betriebsrat sprechen will.