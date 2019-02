dpa/Patrick Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 18.02.2019 | Stefan Kunze | Bild: dpa/Patrick Pleul

Ergebnislose Tarifverhandlungen - Warnstreik am Klinikum Frankfurt (Oder)

18.02.19 | 08:23 Uhr

Weil die Tarifverhandlungen bisher ohne Ergebnis geblieben sind, wird am Montag am Frankfurter Klinikum gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Angleichung der Löhne der Beschäftigten an die im Westen der Republik.



Am Frankfurter Klinikum streiken am Montag zwischen 6 und 22 Uhr das OP-Pflegepersonal, Mitarbeiter der Radiologie, der Physio- und Ergotherapie sowie Psychologinnen und Psychologen. Um 8 Uhr gibt es zudem eine einstündige Streikkundgebung für alle Beschäftigten. Das kündigte die Gewerkschaft Verdi an. Grund für den erneuten Warnstreik sind die bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen. Ein Notdienst sei eingerichtet. Alle geplanten Operationen seien bereits am Freitag abgesagt worden, nur Notoperationen fänden statt, wie ein Sprecher von Verdi am Montag mitteilte.

Angleichung der Löhne an den Westen

Die Gewerkschaft fordert eine Angleichung der Löhne für die rund 1.500 Beschäftigten des Frankfurter Klinikums. So viele Jahre nach der deutschen Einheit hätten sie, so Verdi, einen Anspruch darauf, ebenso gut wie ihre Kollegen im Westen bezahlt zu werden. Die Krankenkassen würden die Krankenhausleistungen in Frankfurt schließlich auch nicht schlechter als in den alten Bundesländern vergüten, argumentiert die Gewerkschaft. Schon im Herbst hatte es einen Warnstreik am Frankfurter Klinikum gegeben, um den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen. Bei zwei Verhandlungsrunden im Januar und in der vergangenen Woche war jedoch keine Einigung erzielt worden.

Nächste Tarifverhandlung am 26. Februar

Die Gewerkschaft forderte bereits im vergangenen Jahr eine Entgelterhöhung um 9,6 Prozent, dabei mindestens 230 Euro monatlich. Im August 2018 wurden in einem ersten Schritt die Entgelte bereits um zwei Prozent erhöht. Nun fordert Verdi ab Januar die restlichen 7,6 Prozent Erhöhung. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 26. Februar in Frankfurt (Oder) geplant.