+++ Fridays For Future in Frankfurt und Eberswalde +++ Union Fürstenwalde braucht einen neuen Trainer +++ Seit 25 Jahren als Lokführer mit dem RE1 unterwegs +++ "Das Fest der Nachbarn" in Frankfurt +++ Superwahltag mit extra großem Wahlzettel und vielen Kandidaten in Fürstenwalde +++ Sporttipps zum Wochenende für Erkner, Wendisch-Rietz und Bad Freienwalde +++