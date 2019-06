Die Schleuse Zaaren bei Templin sollte am 1. August wieder in Betrieb gehen. Daraus wird nichts. Nun bleibt der wichtige Wasserweg zwischen Berlin und Mecklenburgischer Seenplatte wohl über den ganzen Sommer gesperrt.

Die Schleuse Zaaren bei Templin (Uckermark) an der Oberen-Havel-Wasserstraße bleibt länger als geplant geschlossen. Das teilte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Eberswalde am Freitag mit. Damit kann die Schleuse nicht wie ursprünglich geplant am 1. August in Betrieb gehen.