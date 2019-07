Das Unternehmen Weber Automotive hat Insolvenz angemeldet. Betroffen davon ist auch das Werk in Bernau. Der in Baden Württemberg beheimatete Auto-Zulieferer beantragte laut Stadt Bernau Insolvenz in Eigenregie. Das Werk in Bernau gibt es seit sieben Jahren. Insgesamt betreibt Weber Automotive sieben Standorte weltweit, fünf in Deutschland, zwei weitere in Ungarn und den USA.