Arbeitskampf in Eberswalde: Die Angestellten des Werner-Forßmann-Krankenhauses fordern eine bessere Bezahlung nach Tarif. Deshalb haben die Beschäftigten zum Schichtwechsel am Dienstagmorgen protestiert, kurz vor Beginn der neuen Verhandlungsrunde. Von Angelika Fey

Morgens um sieben Uhr machen die Schwestern, Pfleger, Assistenten und Therapeutinnen Lärm. Sie kommen aus der Nachtschicht und haben sich zu einer Protestaktion vor dem Eingang der Klinik versammelt. Am Mittag sollen die Verhandlungen um eine Einführung des Tarifvertrags beginnen. Es geht um eine bessere Eingruppierung durch den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Maja Dierenfeld, seit 45 Jahren hier Kinderkrankenschwester am Werner-Forßmann-Krankenhaus in Eberswalde. Auch sie will eine bessere Bezahlung. "Wir arbeiten genauso viel wie die Beschäftigten 50 Kilometer weiter und gehen für 500 Euro weniger nach Hause." Deshalb wollen sie und die rund 120 weiteren Mitarbeiter, die bei der Aktion mitmachen, die Klinikleitung und den Träger des Krankenhaues, die Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG), wachrütteln.