rbb|Katja Geulen Audio: Antenne Brandenburg | 23.10.2019 | Katja Geulen | Bild: rbb|Katja Geulen

Bauarbeiten in Angermünde - Eugal-Pipeline soll mehr Gas nach Europa bringen

23.10.19 | 14:25 Uhr

Europa ist hungrig nach Erdgas. Das wird in den kommenden Jahren verstärkt spürbar sein. Deshalb soll die Gas-Pipeline "Eugal" noch mehr russisches Gas transportieren. Mittlerweile wird bereits am zweiten Strang gebaut, aktuell in Angermünde.



Noch kann die Nachfrage nach Erdgas durch die europäische Förderung abgedeckt werden. Doch diese Vorkommen werden bald versiegen. Der europäische Netzentwicklungsplan geht bis 2035 von einer Lücke von bis zu 183 Milliarden Kubikmetern Gas aus. Zum Vergleich - Deutschland verbraucht derzeit pro Jahr allein rund 85 Kubikmeter Erdgas. Deshalb wird beim Bau der "Eugal"-Leitung Druck gemacht. Nun rollen an der Eugal-Gas-Pipeline wieder die Kräne an, denn der zweite Strang wird zur Zeit in die Erde versenkt. Bei Angermünde wurden bereits zwei 170 Meter lange Teilstücke mit Kränen erfolgreich in drei Metern Tiefe platziert. Die bereits verbundenen Teile werden komplett eingebaut und anschließend im Graben verschweißt. Sie haben einen Durchmesser von rund 140 Zentimetern.



Bisher liegt zwar schon eine Erdgasleitung mitten durch Brandenburg - von Greifswald über Angermünde, Königs Wusterhausen bis nach Freiberg und weiter über die Tschechische Grenze, aber auf dieser Gesamtstrecke von rund 500 Kilometern wird seit gut einem Jahr an der "Eugal"-Trasse gearbeitet. Diese neue Trasse soll aus zwei einzelnen Strängen bestehen. Somit verlaufen dann zwei Rohre nebeneinander von Nord nach Süd.



Bauarbeiten von einem Jahr geplant

George Wüstner koordiniert die Arbeiten an der Pipeline. Er kommt von der Baufirma "Gascade". Sie ist für die Durchführung der Arbeiten zuständig. Seine Prognose: "In einem Jahr werden wir durch sein." Dabei wird nicht linear hintereinander gebaut. An verschiedenen Abschnitten in Deutschland wird gleichzeitig gebaut.