dpa/Monika Skolimowska Bild: dpa/Monika Skolimowska

Mit grünem Strom aus Brandenburg - Tesla will CO2-neutral produzieren

14.11.19 | 17:46 Uhr

Umweltfreundliche E-Autos und Batterien von Tesla - klimaneutral produziert in einer Giga-Factory in Grünheide. Aber reicht der grüne Strom der Region dafür aus? Ein Netzbetreiber rechnet vor: Das Werk werde so viel verbrauchen wie die Stadt Leipzig.Von Elke Bader



Als ganz große Nummer hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke die Investition von Tesla in Grünheide am Mittwoch bezeichnet. "Wir Brandenburger sind Vorreiter in erneuerbaren Energien und wir können auch Vorreiter in der Industrie werden", sagte er. Das Tesla-Werk wäre die größte Industrieansiedlung in Brandenburg seit 1990. Und Tesla will seine Autos und Batterien mit grünem Strom produzieren.

Ausreichend grüner Strom

Aber reicht die grüne Energie auch aus, um Elektroautos und Batterien rund um die Uhr herzustellen? "Wir sagen erstmal: ja", so der Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, Gundolf Schülke. Und grüner Strom werde in Brandenburg genug produziert, sagt auch Dirk Biermann vom Netzbetreiber 50Hertz. "Wir sind ja eine ausgesprochene Energie-Region, wir sind in Deutschland die Region mit dem höchsten erneuerbaren Anteil", das passe gut zu den Ambitionen von Tesla, die sagten, dass sie ihre Stromversorgung auf grünen Strom umstellen wollen. "Perfekt, würde ich sagen."

Lohn über Tarif angekündigt

Von welchem Betreiber Tesla später seinen Stom bezieht, ist noch unklar. Auf jeden Fall wird Tesla ein guter Kunde sein. Denn ein Werk in der geplanten Größenordnung wird soviel Strom verbrauchen wie zum Beispiel die Stadt Leipzig, sagen die Experten von 50Hertz. Bisher hat der Fahrzeughersteller Werke in China und Amerika. Dort werden andere Löhne bezahlt. Aber die Tarifverhandlungen werden von der Gewerkschaft geführt, kündigt Holger Wachsmann von der IG Metall an. "Wir wissen, dass in Amerika der Konflikt viel mehr im Vordergrund steht als bei uns in Deutschland", sagt er. "Das wird eine Umgewöhnungsphase sein." Tesla-Chef Elon Musk hat zunächst angekündigt, dass die Mitarbeiter am Standort Grünheide über Tarif bezahlt werden.