Aus Sorge vor der Afrikanischen Schweinepest verstärkt Brandenburg die Maßnahmen zur Früherkennung. Jäger, die verendete Wildschweine melden und ihnen eine Blutprobe entnehmen, bekommen ab Anfang Dezember 50 Euro, statt bisher 30 Euro. Das erklärte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne)am Mittwoch in Potsdam. Je früher die Afrikanische Schweinepest erkannt werde, desto größer sei die Chance einen Ausbruch zu bekämpfen. Zuletzt war bei 20 toten Wildschweinen in Polen nahe der deutschen Grenze das Virus nachgewiesen worden.

Am Wochenende waren 20 tote Schweine in der polnischen Wojwodschaft Lebus gefunden worden. Bei einem Tier war direkt klar, dass es an Schweinepest gestorben war. Wie sich nun bestätigte, sind auch die weiteren 19 Tiere an Schweinepest erkrankt.

Unterdessen ist in der polnischen Grenzregion am Mittwoch die Suche nach toten Wildschweinen fortgesetzt worden. Rund 100 Freiwillige und 150 Soldaten der polnischen Armee durchkämmten das Gelände. Unklar ist nach Angaben des polnischen Agrarministers noch, wie das Virus in den Westen Polens gelangen konnte.